Gregorio Perez Companc recibió el premio a la trayectoria

Gregorio "Goyo" Perez Companc lideró desde 1977 el Grupo Perez Companc, una compañía que de su mano incursionó por la industria naviera, agropecuaria y petrolera, entre muchas otras.

Entre los fundamentos del premio se destacan la mirada de largo plazo que siempre demostró, la prioridad que le asignó a la integridad y los valores a la hora de emprender y el compromiso con el país, además de su tarea en la fundación Perez Companc que funciona desde hace 63 años aportando a la sociedad en temas de salud y educación.

Luis Perez Companc recibió el premio en representación de su padre y destacó el orgullo que siente. "Es mi referente, quien me ayuda a diario y quien me ha enseñando mucho en todos estos años. Este premio es un reconocimiento de todo el trabajo que ha hecho durante toda su vida. Sigue haciéndolo y pide disculpas por no poder estar. Él tiene un compromiso enorme con la Argentina y es algo que nos ha transmitido a todos nosotros".

El empresario se refirío a lo que significa ser parte de un grupo que se convirtió en uno de los más importantes del país sin perder la escencia de ser una empresa familiar. "Es algo que cuesta, pero lo seguimos manteniendo desde 1946. Mis tíos fundaron la compañía y después la siguió mi padre y nos toca a a la próxima generación estar adelante del grupo. Y es lo que él siempre nos ha transmitido, ser una compañía familiar y también la importancia que tiene la gente que conforma el grupo.

Y señaló que "un tema que siempre lo hemos tenido como prioridad número uno, aunque a medida que la empresa ha ido creciendo a costado un poco más, esto de estar tan cerca de la gente. Hoy más de 10.000 familias forman parte del grupo, pero siempre con esa impronta, ser una compañía familiar, escuchar sus problemas, estar al lado de ellos y darles el lugar para que puedan desarrollarse. Y algo que rescatamos de nuestra gente es el orgullo que tienen de pertenecer al grupo Perez Companc".

Luego puso de relieve la resiliencia de la empresa. "La Argentina en todas estas décadas ha pasado por distintas crisis y hay algo que mi padre que nos inculcó mucho que esa visión de largo plazo, de una Argentina próspera, donde todos podamos desarrollarnos. Con esta visión, nosotros no nos enfocamos en las coyunturas locales. obviamente con los pies en la tierra trabajando con las situaciones particulares, pero también la gente tiene en claro que trabajamos con esta visión de largo plazo. No para tener una ganancia a fin de año, sino para crecer. Hemos pasado todas las crisis con la ayuda de nuestra gente y todos teniendo claro que en algún momento va a parar de llover".

Finalmente destacó el rol de la Fundación Perez Companc. "Se fundamenta en todas las enseñanzas de mi padre. El fue muy promotor de esto y como decimos también dice la filosofía corporativa, nosotros creemos en que la empresa es una herramienta para la sociedad argentina, para nuestro país, para que nuestro país crezca, se desarrolle. Entonces, para ayudar a eso también la la Fundación se ha enfocado en todo lo que es salud y educación. Porque un país sin educación y sin salud no tiene largo plazo. Y eso lo tenemos muy claro. Por eso mi padre ha sido un visionario. Recuerdo las peleas con la Univeridad Austral de irse a Pilar, que para ese momento era como irse al desierto. Hoy están agradecidos. Pero siempre con esto de ayudar con la salud al Hospital Austral, con el IAE a poder desarrollar a los empresarios de la Argentina y también de la región".