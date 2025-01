Gigante sudafricano compra mina de oro en Santa Cruz

En un movimiento estratégico para consolidar su presencia en el sector minero argentino, Cerro Vanguardia (CVSA) , subsidiaria de AngloGold Ashanti Holdings Plc, firmó un acuerdo con Minera Don Nicolás (MDN) para la adquisición del proyecto de exploración Michelle, situado en la provincia de Santa Cruz.

El acuerdo, que tiene un valor total de u$s 14 millones, establece un pago inicial de u$s 4 millones realizado el 27 de diciembre de 2024. El saldo restante de u$s 10 millones deberá abonarse en un plazo de tres años.

Cerro Vanguardia asumirá el control operativo del proyecto Michelle, que abarcan un total de 14.328 hectáreas localizadas a 100 km al sureste de la planta de Minera Don Nicolás. La zona, con un considerable potencial minero, fortalece la posición de la empresa en una región clave para la minería de oro y plata en la Argentina.

El acuerdo se establece bajo un contrato de opción, que otorga a Cerro Vanguardia la posibilidad de ejercer la compra del proyecto dentro de los próximos tres años. Si la empresa decide ejercer la opción, deberá abonar los u$s 10 millones restantes.

Acuerdo estratégico

Mientras que CVSA refuerza su presencia en la Argentina, MDN -filial de la canadiense Cerrado Gold- se beneficia de una inyección de capital que fortalecerá su balance y permitirá continuar con sus proyectos de crecimiento.

Mark Brennan, CEO de Cerrado Gold Inc. y presidente de MDN, destacó que la operación no solo mejora el balance financiero de la compañía, sino que también le permitirá concentrarse en sus proyectos clave, incluida su mina de oro en operación y el proyecto de mineral de hierro Mont Sorcier en Quebec, Canadá.

La mina se encuentran en el Macizo del Deseado, Santa Cruz

La mina, que ahora están bajo la opción de compra de CVSA, fue inicialmente adquirida en 2014 por un consorcio de empresas argentinas a través de la Compañía Inversora en Minas (Ciminas). Este grupo, compuesto por fabricantes de artículos electrónicos de Tierra del Fuego, era liderado por Newsan, que tenía el 26,87%, y Mirgor, que era dueña del 21,38%, a través de sus controladas Iatec (20,96%) e Interclima (0,42%). El objetivo inicial era generar dólares para importar piezas, diversificando su inversión hacia la minería.

Sin embargo, hace casi cinco años, el consorcio decidió vender MDN a Cerrado Gold por u$s 45 millones . La transacción incluyó el yacimiento de oro homónimo, que comenzó a operar a finales de 2017 tras una inversión total de u$s 250 millones. La venta se concretó tras extensas negociaciones, y los antiguos propietarios recibieron pagos adicionales basados en el incremento de las reservas futuras del yacimiento.

El potencial de la mina santacruceña

El proyecto Michelle está ubicado en el macizo del Deseado, a solo 10 km al noroeste de la mina Cerro Vanguardia, uno de los yacimientos de oro más importantes de Argentina.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa intermedia de exploración. Según Francisco López, gerente general de MDN, "esta transacción abre una nueva oportunidad para extender la vida útil de Cerro Vanguardia más allá del año 2028, siempre y cuando los resultados de las exploraciones sean positivos, lo que fortalecería la operación de la compañía".

CVSA adelantó que, durante 2025, implementará un plan de exploración e inversión en el proyecto Michelle con el objetivo de cuantificar los recursos existentes y descubrir nuevas oportunidades en esta área estratégica. Aunque no se han revelado cifras exactas, esta fase de exploración podría ser clave para el futuro desarrollo de la mina.