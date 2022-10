Gigante petroquímico brasileño invertirá más de u$s 100 millones en litio y energías renovables en la Argentina

Unipar, el gigante petroquímico brasileño que compró en 2016 a la ex Solvay Indupa, sigue creciendo en el país. El productor líder de soda cáustica y cloruro de polivinilo (PVC) en la Argentina y América latina -fabrica 800.000 toneladas al año de estos productos, que utilizan otras industrias, como la automotriz y la de higiene- prevé una inversión superior a u$s 100 millones para montar una planta de suministro para litio y un parque de energías renovables en el país en los próximos tres años.

Así le confirmó a El Cronista el CEO de Unipar, Mauricio Russomanno, en su visita a la Argentina. El ejecutivo explicó que se trata de dos iniciativas que el grupo tiene en carpeta desde hace meses y próximamente anunciará.

"El monto total de desembolso no está definido. Pero será superior a u$s 100 millones. El board está analizando una serie de cuestiones finales para precisar la cifra. La decisión ya está tomada. Solo faltan los detalles", destacó.

La ampliación de la operación local tiene que ver con potenciar al hub argentino, como parte de un proyecto de la empresa de duplicar su tamaño en los próximos cinco años. "En los últimos tres años, crecimos en más de un 100% en facturación. Pasamos de 2500 millones de reales en 2019 a 6800 millones en 2021", expresó Russomanno.

Desde que adquirió Solvay Indupa, Unipar invirtió más de u$s 100 millones en la Argentina. "Desde que compramos la firma, la capacidad utilizada se mantiene por encima del 80% cuando, 10 años atrás, estaba por debajo del 70%. El ebitda creció cinco veces: de u$s 600 millones escaló a u$s 3000 millones", precisó.

unipar tendrá una Planta de litio en el noroeste

La construcción de una planta para litio en el noroeste argentino comenzaría entre fin de año y comienzos de 2023. La obra tendrá una duración de entre 24 y 36 meses. La primera etapa estará lista al término de 2024. La segunda, a mediados de ese año y la tercera, a finales. Se generarán 250 empleos directos.



El proyecto en el noroeste argentino se basa en una oportunidad de negocio que Unipar encontró en esta industria en auge. La compañía es la principal fabricante local de soda cáustica, reactivo esencial para la extracción de litio. De esa forma, el principal proveedor de este insumo para el sector productivo de la Argentina y Brasil busca potenciar su capacidad operativa, ingresando así en este nuevo segmento como proveedor de las mineras.

Mauricio Russomanno, CEO de Unipar, asumió en su cargo en 2018.

Según cálculos de la industria, se estima que en menos de cinco años los más de 20 proyectos de 'oro blanco' que están en marcha a nivel local quintuplicarán la demanda de soda cáustica, teniendo en cuenta que el país cuenta con el tercer yacimiento del mundo y forma parte del 'Triángulo de Litio', zona que comparte con Bolivia y Chile, y concentra más del 85% de las reservas globales del mineral.

"Estamos realizando estudios de impacto medioambiental para avanzar con la construcción de la planta. Se analizó aumentar la capacidad instalada del complejo que tenemos en Bahía Blanca. Pero resulta más razonable, por cuestiones logísticas, que el nuevo establecimiento esté situado en el norte, próximo a la extracción y el procesamiento del recurso", explicó Russomanno. Es que más de 2000 kilómetros separan a la planta bonaerense y los yacimientos de la Puna, situados a casi 4000 metros sobre el nivel del mar.

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE DE ENERGÍAS RENOVABLES

Parte de la inversión se destinará también al desarrollo de un parque de energías renovables. "Será solar o eólico. No lo definimos todavía. Varias regiones son atractivas: el norte, por la luz solar; y el sur, por los vientos. En ese sentido, la Argentina se parece a Brasil", describió el CEO de Unipar.

Al ser el quinto consumidor más grande de electricidad en el mercado nacional -y el primero de Brasil-, la compañía apunta a generar su propia energía para emplear en sus procesos de producción. "Así lo tenemos previsto para una primera instancia. Luego, examinaremos otras posibilidades de crecimiento", adelantó Russomanno.

El parque estará listo aproximadamente en tres años, teniendo en cuenta que su construcción implicará un periodo de, al menos, un año y medio.

El parque estará listo aproximadamente en tres años, teniendo en cuenta que su construcción implicará un periodo de, al menos, un año y medio. Una vez que empiece a funcionar, empleará a 100 trabajadores. De esa manera, la empresa replicará esta estrategia que ya puso en marcha en Brasil, con el emplazamiento de tres parques -dos eólicos y uno solar- que entrarán en operación en su totalidad en dos años.

"Este proyecto es más complejo que el de la planta de litio, dado que estamos sujetos a la ampliación de infraestructura de transporte que permita conectar el parque a la red. Ese es el mayor desafío que tenemos para viabilizarlo", afirmó.

"A nuestros accionistas, no le cae de forma grata la dificultad para girar dividendos. Aún así, seguimos apostando por el país porque los proyectos son a largo plazo. La intención, el plan y el dinero están. Queremos crecer para consolidar nuestra posición de mercado", aseguró el ejecutivo sobre la decisión de continuar invirtiendo en el país.

La planta de Unipar de Bahía Blanca opera al 80% de su capacidad instalada.

Sobre el contexto del país, señaló que se encuentran "a la expectativa" de cómo se resolverán ciertas condiciones. "Si se avanza en la construcción del gasoducto, será muy positivo. Nos hará más competitivos y, teniendo en cuenta su impacto, podríamos aumentar las inversiones en la Argentina", anticipó, ya que el gas es un insumo clave para la elaboración de sus productos.

Por el momento, Unipar no tuvo inconvenientes con las importaciones. El 95% de su materia prima se abastece con proveedores locales. Tiene una balanza comercial positiva, con la exportación de más del 55% de la producción. El grupo cuenta con cerca de 1500 empleados entre las tres plantas, ubicadas en Bahía Blanca, Cubatao y Santo André. En Bahía Blanca, trabajan más de 500 empleados directos, entre profesionales y operarios.