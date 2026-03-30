Hijos de Salvador Muñoz (HSM), propietario de las marcas Salvita, Sama y Sol del Norte, compró la emblemática empresa jujeña Dulces Otito dedicada a la producción de conservas. Según informó la compañía este lunes a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la operación “se enmarca en la estrategia de expansión y fortalecimiento del negocio de la sociedad dentro del sector alimenticio”. Así, el plan contempla fortalecer su presencia en el mercado interno y expandirse a nuevos mercados. Es que la compañía es uno de los principales productores de pimientos en la Argentina y uno de los mayores exportador de porotos del país. HSM produce alrededor de 80.000 toneladas de alimentos al año. Ahora, esta adquisición le permitirá ampliar su cartera de productos en el segmento de conservas. Actualmente, la firma mantiene una producción aproximada de 3000 toneladas anuales de pimientos y 500 de tomate triturado. De tal modo, y según informó la compañía, prevé asegurar la continuidad de las actividades de Dulces Otito y del personal afectado. Además, realizará mejoras y modernización en las instalaciones productivas. Esto se debe a que a fines del año pasado, Dulces Otito, presente en el mercado local desde 1954 y consolidada como una de las marcas tradicionales del norte argentino, cerró su planta de San Pedro y desvinculó a 40 empleados debido a la caída en el consumo. HSM tiene un complejo industrial en Embarcación, Salta, que comprende la planta procesadora de porotos -desde donde exporta a España, Italia, Francia, Portugal, Turquía, Argelia y Centro América-, la planta de empaque de hortalizas, la planta de procesamiento de conservas y los principales depósitos logísticos. La sociedad tiene una superficie total explotable de más de 30.000 hectáreas. Así, destina aproximadamente 27.000 hectáreas a la producción de porotos, 1600 a la producción de maíz, 6500 hectáreas de soja integradas a la producción ganadera y elaboración de alimentos balanceados, 1700 a frutas y hortalizas y 600 a bananas. El negocio de bananas fue una de sus últimas incursiones. De hecho, en 2019 la firma desembolsó unos u$s 9 millones para empezar a cultivar la fruta en Salta. Además, a fines de 2024, compró un inmueble rural por u$s 12 millones destinado a su unidad de negocio de granos. Fundada en 1920, HSM tiene su origen en la iniciativa de Salvador Muñoz Molina, inmigrante español, quien impulsó la actividad hortícola en el norte argentino y sentó las bases del negocio familiar. En 1955, avanzó en la organización del proyecto con la creación de su primera sociedad junto a su hijo mayor, Salvador Andrés. En esa etapa, la empresa dio un paso clave con la compra de tierras en Colonia Santa Rosa, Salta, con lo que consolidó su desarrollo productivo. En 1983, la segunda generación replicó el esquema: Salvador Andrés se asoció con su hijo mayor, actual presidente de la compañía. Diez años después, en 1993, derivó en la formalización societaria bajo el nombre Hijos de Salvador Muñoz S.A.. Hoy, los hermanos Salvador y Miguel Muñoz son quienes están a cargo de la empresa familiar que está integrada por la producción agrícola, elaboración y procesos industriales, hasta la comercialización de los alimentos.