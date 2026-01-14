“ El futuro de Pacheco es Ranger y más Ranger ”, suele responder Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, cuando se le pregunta por nuevas inversiones para radicar modelos en la planta del óvalo en la Argentina. La automotriz volvió a dar otro paso en ese sentido: fabricará en el país la Ranger Tremor, versión todoterreno de la pick-up que, hasta ahora, se hace sólo en Sudáfrica.

Así lo anunció el ejecutivo durante la apertura del Salón de Detroit, que se desarrolla esta semana frente al Lago Michigan, en el Huntington Plaza de esa ciudad estadounidense.

“ Vamos a producir la nueva Ranger Tremor en nuestra planta de Pacheco a partir de 2027 ″, dijo Galdeano. “ Tendrá motor 2.3 Ecoboost y estará preparada para el uso off-road. Los detalles de configuración, prestaciones y equipamiento se conocerán más adelante. Pero, con la Ranger Tremor, redondearemos la gama más completa en la historia de la Ranger producida en la Argentina ”, amplió, en declaraciones que publicó el sitio especializado Autoblog.

La motorización, contextualizó Autoblog, en la Argentina ya se vende con la Everest, SUV de la misma plataforma de la Ranger, que Ford empezó a importar el año pasado de Tailandia.

Desde 2020, Ford invirtió u$s 870 millones en su fábrica de Pacheco, la única que le quedó en la región tras el cierre de sus operaciones industriales en Brasil, a inicios de 2021. Tras la discontinuación del Focus -modelo que hacía desde su primera generación, en 2001-, especializó la planta en la Ranger, en línea con el volantazo global que pegó casa matriz de especializar al óvalo en la producción de pick-ups, SUV y vehículos comerciales.

Fue la inversión más ambiciosa en Pacheco desde su construcción, a fines de los ‘50 (se inauguró en 1961). Implicó hacer prácticamente a nuevo todo el complejo Henry Ford. A mediados de 2023, se inició la producción de la nueva Ranger, modelo que, tras el fin de Ka, Fiesta y EcoSport pasó a representar el 60% de las ventas del óvalo en América latina. Fue un desembolso de u$s 580 millones. Luego, se agregaron u$s 80 millones para retomar la fabricación local de motores (2024) y, el año pasado, u$s 40 millones adicionales para ampliar la escala de Ranger e incorporar nuevas versiones, como la cabina simple. La planta ya hace la Ranger Raptor, versión más extrema, de alto performance.

La última apuesta se había develado pocos meses atrás. El 29 de octubre, tres días después de las triunfales elecciones legislativas para el Gobierno de Javier Milei, Ford fue la primera empresa extranjera en anunciar una inversión en el país: su CEO global, Jim Farley, argentino de nacimiento (vivió en el país en su primera infancia), develó un desembolso de u$s 170 millones para radicar la producción de una versión eléctrica -híbrida enchufable- de la pick-up mediana.

Fue la primera visita de la máxima jefatura de Ford en el país en más de una década, desde el aterrizaje de Alan Mulally en noviembre de 2013, para las celebraciones de los 100 años de la empresa en la Argentina.

También, la confirmación de hacia dónde irá ahora Ford con su estrategia de electrificación, después del fracaso que, por presión sobre la rentabilidad, la llevó a suspender los proyectos de grandes vehículos 100% eléctricos -es decir, eléctricos puros- y, en cambio, priorizar el desarrollo de híbridos, eléctricos de autonomía extendida y modelos multienergía.

La incorporación de la nueva Ranger Tremor a la línea de montaje se conoce en un escenario desafiante para la industria automotriz argentina. En 2025, cerró su segundo año consecutivo en baja: cayó 3,1% en producción, a 490.876 unidades, arrastrada por un derrape del 10,8% en exportaciones (280.589 vehículos). Las terminales apuntaron como principal causa contra la pérdida de competitividad, especialmente, por la sobrecarga impositiva, sobre todo, provincial y municipal.

En ese contexto, Ford, que exporta el 70% de su producción, planeaba cerrar 2025 con 76.000 unidades fabricadas, contra 62.000 de 2024. Es su máximo nivel en más de una década. Su objetivo es superar las 80.000 este año.

En el plano comercial, la marca vendió domésticamente 49.492 unidades, 38,9% más que en 2024 y una participación del 8,5% sobre un mercado que creció 47,8%, a 612.178 patentamientos, según la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara). Le significó resignar share (había sido 9,1% el año anterior).

Ranger fue su modelo más exitoso: 24.976 entregas, un incremento del 8,6%. El segundo fue el SUV Territory, con 14.063 unidades, el vehículo de producción china más vendido del país. En tercer lugar, estuvo la pick-up compacta Maverick, con 4311 patentamientos. Este modelo (fabricado en México) y la pick-up full size F150 (importada de los Estados Unidos) ya tienen versiones Tremor que se comercializan en el mercado local.