Fondos presionan a TotalEnergies para que invierta menos en gas y más en renovables

Un prominente grupo activista y otros 17 inversores hicieron un petitorio de accionistas en el que llaman a la francesa TotalEnergies a hacer más para recortar sus emisiones hacia 2030, un movimiento que podría implicar retrotraer algunos de sus proyectos de gas e invertir en forma más agresiva en fuentes renovables.

El fondo activista Follow This llevará la moción a la asamblea general de accionistas de Total, que será el 26 de mayo. Replicó la presión que el grupo también busca hacer en otros grandes grupos petroleros, como BP, Shell, Chevron y ExxonMobil.

Junto con otros inversores, que apenas arañan el 1% del capital de Total, el grupo está llamando a la empresa a ser más agresiva en sus objetivos de "Alcance 3": el carbono generado cuando un producto que vende una compañía es quemado y que constituye la mayor parte de todas las emisiones de los grupos de petróleo y gas.

En la resolución, vista por el Financial Times, los inversores dijeron que consideran que los objetivos 2030 de Total no están alineados con las ambiciones del Acuerdo Climático de París y la meta de mantener el calentamiento global bien por debajo de los 2 grados Celsius en relación con los niveles pre-industriales.

"La estrategia depende totalmente de los miembros del directorio", dijo Mark van Baal, fundador de Follow This. No obstante, en última instancia, para alinearse con las metas climáticas de París, " los necesitamos para ofrecer energía renovable a escala ", agregó.

" Estamos lidiando con empresas que no quieren cambiar. Por supuesto, quieren invertir un poco en energía renovable. Pero el grueso está en los combustibles fósiles y desean mantenerse como empresas de petróleo y gas el mayor tiempo posible ".

TotalEnergies proyectó que su Alcance 3 de emisiones podría pararse en menos de 400 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) para 2030. Pero esto se compara con las 389 millones del último año, lo que significa que apenas caerá en ese plazo.

El grupo defendió su postura diciendo que mantiene su meta mientras incrementa su producción de energía y que está pivotando más hacia el gas, un combustible que, en el mundo, está reemplazando al más contaminante carbón. También tiene una meta de reducir el Alcance 3 de sus emisiones de sus productos de petróleo en más de un 30%, comparado con 2015.

La empresa no hizo comentarios inmediatos sobre la resolución, que podría no ser vinculante. Total incrementó su presupuesto de inversiones en proyectos de energías limpias a más de u$s 5000 millones para este año, desde los u$s 4000 millones del anterior. No obstante, la mayoría de sus u$s 16.000 millones a u$s 18.000 millones de inversiones están dedicadas a otras áreas, incluido el petróleo.

"Lo primero que nos gustaría ver de Total sería que reduzca sus inversiones en proyectos nuevos de petróleo y gas", dijo Bertille Knuckey, portfolio manager de Sycomore Asset Management, uno de los inversores detrás de la moción, junto con Edmond de Rothschild, Mandarine Gestion y La Banque Postale.

El año pasado, el intento de Follow This de impulsar una resolución sobre cambio climático fue bloqueada por Total. La compañía priorizó su propia moción climática, que fue rechazada por el 11% de los inversores.

En 2020, una moción climática previa, liderada por el gestor de activos francés Meeschaert, que presionaba a Total a hacer más acerca de sus emiciones, ganó, respaldada por el 17% de sus inversores.

El apoyo a mociones climáticas impulsadas en otras majors petroleras el año pasado se estancaron e, incluso, resbalaron, después de un creciente momentum en los recientes años. Algunas grandes empresas dijeron que las resoluciones se habían vuelto demasiado prescriptivas.