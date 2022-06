En rojo: Revlon podría presentarse en quiebra, aseguran en los Estados Unidos

El fabricante de cosméticos Revlon se está preparando para solicitar la protección del capítulo 11 de la ley concursal de los Estados Unidos ante una inminente quiebra, según informaron medios de ese país.

Wall Street Journal, informó que Revlon, cuyas acciones se hundieron un 46%, inició conversaciones con los acreedores antes de los inminentes vencimientos de deuda para tratar de alejar al negocio de la quiebra.

A finales de marzo, Revlon acumulaba una deuda de largo plazo de u$s 3310 millones.



La crisis, según explican los medios estadounidenses, se agravó como consecuencia de la pandemia lo que hizo caer drásticamente el consumo a nivel mundial. Sin embargo, con la vuelta a la presencialidad en los trabajos y el lento retorno a la vida cotidiana, la demanda por productos de maquillaje está en sendas de recuperación.

La estadounidense Revlon finalizó su ejercicio económico 2021 con un alza del 9,2% en sus ventas netas consolidadas. Los ingresos totalizaron u$s 2078,7 millones, un aumento de u$s 174,4 millones frente a los u$s 1904,3 millones que obtuvo en 2020.



La marca líder en maquillajes dijo en marzo que se enfrentó a limitaciones de la cadena de suministro. En ese contexto, Reorg Research informó por primera vez que Revlon estaba planeando declararse en bancarrota.