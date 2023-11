El vermut se suma a la tendencia del bag in box y no apunta solo a los gastronómicos

La Fuerza es mucho más que un bar con su propio vermut. Hace 7 años, cuatro amigos se juntaron con un propósito: relanzar una de las bebidas más clásicas y conservadoras de la Argentina. Hoy cuentan con 5 líneas de productos, producen 100.000 litros al año, exportan a cinco mercados y hasta crearon el primer "ready to drink" de esta categoría. Como si fuera poco ahora van por más y lanzan el formato bag in box. "No apuntamos solo a los gastronómicos", dijeron.

"Lo lanzamos el mes pasado pensado para restaurantes. El principal beneficio es que es reciclable, es más ecológico, más fácil de transportar y hasta es más económico que comprar las botellas", sostuvo Martín Auzmendi socio de La Fuerza.

El Bag in Box hoy tiene una capacidad de 10 litros y se hace con el vermut rojo, el más clásico de la marca

"Es muy fácil para servir, es una opción sustentable para bares y restaurantes. Pero la idea es ofrecerlo a fin de año para clientes finales, para quienes por ejemplo trabajan con turismo o se van de vacaciones y saben que van a consumir 10 litros de vermut", agregó el empresario.

El vermut se hace 100% en la bodega que tiene la marca Zuccardi en Mendoza. " Tiene solo cuatro ingredientes, el vino, que es el corazón de la bebida, hierbas, alcohol y azúcar. Nosotros lo hacemos con base Malbec y Torrontes, de calidad y vinos terminados de Zuccardi", explicó.



Desde su lanzamiento hasta 2022 la marca logró duplicar año a año la producción. "Ahora estamos atravesando una cierta meseta lógica para el proceso de crecimiento que teníamos previsto con 100.000 litros al año", dijo el empresario.



Del total de producción el 5% se exporta a cinco mercados: Estados Unidos, Perú, Paraguay, Inglaterra y Uruguay. "Hoy se producen 4 millones de litros de vermut en la Argentina, nosotros somos un mercado chico, pero de calidad, ofrecemos un diferencial, lo que sube la vara para las marcas tradicionales", remarcó Auzmendi.



"Tenemos pensado nuevos lanzamientos para el primer trimestre del año que viene. Este lanzamiento es una nueva herramienta para nuestros consumidores, buscamos darles soluciones".

También incursionaron en ready to drink

En diciembre de 2021, La Fuerza dio un paso más: lanzó el primer vermut dentro de la categoría ready to drink, en lata, de la Argentina."Con este producto buscamos que más consumidores nos conozcan y llegar a nuevos mercados", dijo Camps. Hoy la línea Valientes tiene tres variedades. La base es un vermut con maceración de hierbas, con 7 grados de alcohol y listo para tomar. Hoy representa el 15% en volúmenes de litros.



Julián Díaz (dueño hasta ese momento del bar 878 y Los Galgos), Martín Auzmendi, Agustín Camps y Sebastián Zuccardi (uno de los enólogos más destacados) se asociaron en 2016

"La categoría ready to drink en el mundo está creciendo. La oferta fue más fuerte que la demanda. Salieron muchas latas en poco tiempo. El consumidor hoy está confundido. Nuestro camino es ir lentos, en canales especializados", remarcó el empresario.

Además de los locales de gastronomía garaje , espacios con muy buena cocina pero poco espacio, también se comercializa en Le Pain Quotidien. "No se consigue en los supermercados, pero es una elección. No es un producto económico, porque es de calidad. También se vende en tiendas naturales", remarcó.