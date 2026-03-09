El síndrome del impostor es un patrón psicológico en el que una persona, aun teniendo logros reales y comprobables, siente que no los merece y que en cualquier momento “van a descubrir” que es un fraude. Que no sabe tanto. Que no es tan buena. Que llegó hasta ahí por suerte. No importa cuánto haya estudiado, cuánto haya trabajado ni cuántos resultados haya generado. Internamente atribuye su crecimiento al azar, minimiza sus capacidades y mantiene la sensación persistente de que todavía “no está lista”. Vive con la percepción de estar ocupando un lugar que no le corresponde. En un país dividido y en un mundo en guerra, dudar de uno mismo se volvió más lógico que nunca. No es que seamos menos capaces, sino que el contexto no ayuda y empuja, de manera sistemática, al miedo. Vivimos en un clima de tensión permanente. La grieta política transforma diferencias en enfrentamientos. Las redes sociales amplifican extremos y elevan la agresividad. Ya no se trata de opiniones: se trata de bandos. En este escenario, posicionarse en cualquier ámbito implica riesgo. A esto se suma una economía que cambia reglas con velocidad. La incertidumbre es total. En contextos de alta tensión, el síndrome del impostor se intensifica. Ya no se trata solo de dudar de la propia capacidad. Destacarse implica exponerse. Expandirse implica asumir riesgo. Y cuando el miedo es colectivo, la mente busca protección individual. Ahí es donde el impostor cambia de forma. Ya no se dice únicamente “no sé lo suficiente”. Se dice “no es momento”. O te aconsejan que “no te expongas tanto”, que “esperes a que pase la tormenta” o que “mejor te quedes donde estás”. Aparecen preguntas que antes no eran tan frecuentes. “¿Es prudente destacarme ahora?”“¿Y si me equivoco con tanta mirada encima?”“¿Y si digo algo y me atacan por pensar distinto?” El miedo se traduce en decisiones. Se bajan precios por miedo a no estar “a la altura”.Se postergan lanzamientos “hasta que pase la tormenta”.Se evita visibilidad para no quedar expuesta. Pero cuando el argumento nace del miedo, rara vez es estratégico. Puede sonar prudente, pero muchas veces es una reacción defensiva. Cuando la incertidumbre es colectiva, la parálisis se contagia. Se instala en las conversaciones, en los titulares, en los análisis económicos, en los comentarios cotidianos. Empieza como cautela y termina convirtiéndose en freno. Por eso, el problema no es escuchar advertencias. El problema es permitir que el temor ajeno se transforme en límite propio. El síndrome del impostor te lleva a achicarte. No necesariamente te detiene por completo. No te obliga a abandonar pero te lleva a minimizar tus logros, a postergar decisiones clave, a suavizar tu mensaje para no incomodar y a cuestionar tu derecho a ocupar el lugar que ya construiste. Lo más paradójico es que esta duda suele atacar a las más preparadas. No aparece en quien improvisa con arrogancia, sino en quien entiende el peso de lo que está haciendo. En términos prácticos, el impostor se convierte en un freno de crecimiento. No te deja cobrar lo que valés. Te empuja a “mejorar un poquito más” antes de salir. Te hace creer que tu autoridad depende de saberlo todo. Y ahí hay un error de base: la seguridad real no viene de la omnisciencia, sino de la capacidad de aprender, ajustar y sostener el rumbo. Pero hay algo que debemos recordar: el síndrome del impostor no aparece cuando no sabés. Aparece cuando estás creciendo. No surge en la comodidad sino de la expansión. La incomodidad no siempre es señal de incapacidad. Muchas veces es señal de transición. En tiempos de extremos, el crecimiento exige fortaleza emocional para tolerar la exposición y aceptar que nunca habrá garantías totales. La seguridad no viene de esperar el momento perfecto sino de actuar aun cuando el momento es imperfecto. La historia demuestra que los contextos nunca son completamente favorables. Esperar estabilidad absoluta suele ser una forma elegante de postergar. Pero en tiempos como estos, lo que más se necesita no es silencio por miedo, sino liderazgo con criterio, claridad y convicción.