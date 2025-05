El Grupo Corven se mete en el negocio energético para proveer a mineras y empresas de Vaca Muerta

Grupo Corven, fabricante nacional de motos, camiones, cuatriciclos y autopartes, ingresará a un negocio prometedor. El ex Grupo Iraola reacondicionará su producción local de amortiguadores en Venado Tuerto para proveer con soluciones de movilidad a dos de las industrias más prometedoras en términos de ingreso de divisas al país.

Es que, ante un escenario de cambios macroeconómicos y políticas arancelarias, la compañía busca adaptarse al contexto y, de esa manera, adelantarse a las necesidades operativas, de logística y transporte de las empresas mineras y energéticas basadas en Vaca Muerta.

Es por eso que, con el plan de montar en la Argentina una planta exclusiva para la automotriz china Foton, empezará por utilizar parte de su fábrica de Venado Tuerto donde hasta hace pocos días producía amortiguadores -ahora se empezaron a importar-, para ensamblar tanto autopartes como productos de movilidad para la industria pesada, como camiones específicos, volcadores, mixers, camiones de transporte de gas natural licuado, entre otros.

"En la Argentina, las condiciones macroeconómicas y las políticas arancelarias son muy fluctuantes. Entonces, hay que tener una fuerte capacidad de adaptación. Eso es lo que estuvimos experimentando en los últimos 16 meses, desde el cambio de gobierno", dijo a El Cronista Federico Hellemeyer, director de Relaciones Institucionales del Grupo Corven.

Y continuó: "Hasta ahora, fabricábamos amortiguadores en el país. Pero empezamos a darnos cuenta de que, para mantener la competitividad, teníamos que importar. Estamos frente a un gobierno al que no le tiembla el pulso a la hora de ponernos a competir contra la importación, a la vez que vivimos en un escenario con inflación a la baja, lo que nos obliga a prepararnos para no tener ningún tipo de distorsión en el negocio".

Entonces, si bien la empresa se conformó hace 55 años como una fabricante de amortiguadores en Venado Tuerto, ahora dejará de producir algunas líneas para importarlas. "Tuvimos que reformular la producción de amortiguadores. Si bien se mantiene, hay algunas líneas que pasamos a la importación", confirmó Hellemeyer.

La empresa producía amortiguadores bajo su marca propia, a la vez que fabricaba para terceros. También, dentro de su unidad de autopartes, importaba insumos complementarios, como pastillas de frenos, parrillas y rótulas.

Ahora, destinará la capacidad ociosa resultante de esta reestructuración a la industria energética. "Dentro de la unidad de vehículos comerciales, empezamos a tener trato con sectores de minería y oil & gas. Queremos abastecer la necesidad de esas empresas, en principio con productos de movilidad", dijo y afirmó que se hará bajo la firma china Fotón.

"Puede que parte de la superficie productiva de la planta de amortiguadores que hoy se achicó por las líneas que pasaron a importación, se destinen a estos negocios. Está la posibilidad de utilizarlas también para logística y almacenes. Dependerá de la rentabilidad de cada propuesta", aclaró el ejecutivo.

Si bien el grupo nació hace 55 años como una empresa productora de amortiguadores, a lo largo de los años Corven diversificó sus unidades de negocios. Hoy, el vertical de motos -compuesto por dos marcas propias y cuatro representadas, todas con producción local- es el más rentable de su portfolio en términos de volumen y facturación.

Entre otros negocios, también se dedica a la importación de cubiertas para varios modelos y segmentos, así como también a la producción de autopartes.

"Estamos extremando nuestra creatividad para poder abastecer a la industria energética con todas las unidades que tenemos. Es por eso que también estamos estudiando la posibilidad de abastecimiento de neumáticos, amortiguadores y autopartes, porque los productos Fotón tienen un nivel de especificad que hace que no se pueda suplir con productos comunes", aclaró.

Vaca Muerta es la segunda mayor reserva de gas no convencional a nivel mundial y la cuarta de petróleo no convencional. Para 2030, el sector podría llegar a exportar alrededor de u$s 25.000 millones, una cifra muy similar a lo que hoy genera el campo argentino.

En tanto, se espera que las exportaciones de la industria minera, actual sexto complejo exportador de la Argentina, se tripliquen para 2030, pasando de u$s 4800 millones en 2024 a u$s 12.000 millones en los próximos cinco años.

¿Se viene una planta de una automotriz china al país?

En marzo de este año el Grupo, que ya comercializaba algunos modelos importados de la firma china, incorporó a su porftolio el segmento de pick-ups, y, según comentó a este medio su CEO, Leandro Iraola, ya iniciaron las conversaciones con China para centralizar en un solo lugar la producción de las líneas de la automotriz en el país. "Estamos analizando armar una planta para producir Foton", dijo.

La marca china es parte de la cartera del Grupo desde hace seis años, aunque los primeros camiones de la automotriz se empezaron a producir en la planta de Caseros en 2023. Ahora, ante el avance mundial de las automotrices chinas, Corven quiere convertir a la marca en la única 'full range' del mercado local. Esto es ofrecer una gama completa de vehículos en diferentes segmentos y categorías.

Es por eso que el Grupo desembarcó en uno de los segmentos más competitivos del país. Presentó Tunland , la nueva línea de pickups de Foton que en una primera etapa estará compuesta por dos modelos que llegarán importados desde China: la mediana G7 y la grande V9.