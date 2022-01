El autotest de producción nacional ya tiene precio: cómo funciona y dónde se venderá

Wiener Lab -el único laboratorio nacional que fabricará un autotest en la Argentina- le puso precio al desarrollo que lanzará en los próximos días: se venderá a $ 3000 y podrá conseguirse en todas las farmacias del país que se alisten en el registro que abrió la Confederación Farmacéutica Argentina (CFA) para comercializar tests de autoevaluación.

La compañía -con 60 años de experiencia en el sector- será una de las cinco que venderá las pruebas de autodiagnóstico que aprobó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecenología Médica (Anmat), junto con las multinacionales Abbott y Roche, la importadora y distribuidora Vyam Group y Laboratorios Jayor, que, a diferencia de Wiener Lab, traerán estas soluciones de Europa y Asia.

"Todos nuestros departamentos están trabajando a contrareloj para cumplir con las expectativas. La idea es disponibilizar el producto para toda farmacia que lo requiera, sin restricciones en el alcance del territorio", asegura el presidente de Wiener Lab, Miguel Rojkin.

Ómicron: los autotests llegan a la Argentina recién en 15 días

El kit que creó el laboratorio en su planta de Rosario -certificada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés)- consta de una prueba casera que detecta la presencia de coronavirus en muestras de hisopado nasal.

Se completa con un hisopo de producción nacional que sustituye a los importados, provisto por otra empresa de Santa Fe, la biotecnológica Terragene. Ambas compañías firmaron un acuerdo para trabajar en conjunto.

"La prueba permite determinar la presencia o ausencia de antígenos del virus SARS-CoV-2. Es un test sencillo, que puede realizarse en casa. Es de venta libre y el resultado es orientativo. Es decir, no confirma ni descarta la infección", detalla Rojkin, quien es bioquímico e investigador, y agrega que debe cotejarse con un PCR.

El autotest se fabrica en Rosario

Aunque es apta para menores de edad, se recomienda que los adultos les realicen la prueba a menores de 14 años, mientras que para la franja 14-18 años se aconseja practicarla bajo la supervisión de un adulto.

"El objetivo es brindar una herramienta de industria nacional a los argentinos y trabajar para aumentar la capacidad productiva, de acuerdo a la demanda del mercado. Seguiremos invirtiendo en profesionalizar y automatizar nuestra planta", afirma el ejecutivo. En 2021, el laboratorio invirtió u$s 85 millones para la puesta en marcha del proyecto.

El kit consta de una prueba casera que detecta la presencia de coronavirus en muestras de hisopado nasal

El plan es empezar a exportar a otros mercados de América latina . "Inicialmente, vamos a atender el mercado local. Pero tenemos la intención de exportar el producto al resto de la región, donde contamos con 10 filiales propias y vendemos otras soluciones en más de 30 países desde hace 60 años", anticipa.

Wiener Lab ya comercializa en la Argentina un PCR -Wgene SARS-CoV-2 Detection-, que lanzó en 2020, y tests de anticuerpos, a través del método rápido y el inmunoensayo ligado a enzimas (Elisa).

Cómo hacer el autotest

El kit cuenta con un cassette, un tubo con pico gotero, la solución de extracción y un hisopo estéril. El producto viene acompañado de las instrucciones de uso.

En primer lugar, el usuario debe colocar el buffer de extracción en el tubo y tomar la muestra. Para ello, la persona debe reclinar la cabeza hacia atrás e insertar el hisopo en la fosa nasal, aproximadamente a 2,5 centímetros de profundidad, y rotarlo cinco veces, frotando las paredes internas de la cavidad. Esto debe repetirse en la otra fosa nasal con el mismo hisopo.

"El procedimiento no es doloroso, sí puede generar un poco de molestia. Una vez que ya tomó la muestra, hay que colocar el hisopo dentro del tubo de extracción con la solución, preparado previamente", explica Rojkin.

Cómo interpretar los resultados

Luego, hay que rotar el hisopo haciendo presión contra la base y las paredes del tubo, para asegurar que se libere la mayor cantidad de muestra posible. Después, se debe esperar un minuto para retirar el hisopo. Una vez hecho eso, descartarlo en una bolsa plástica.

El siguiente paso es tapar el tubo con la tapa gotero. En este momento, el usuario debe abrir el sobre de aluminio, asegurarse de apoyar el cassette en una superficie horizontal y plana donde no haya corrientes de aire fuertes y colocar cuatro gotas de la muestra.

Desde que se coloca la muestra, se deben cronometrar 15 minutos. Los resultados tienen que leerse a los 20 minutos siguientes. "Ni antes ni después, ya que puede llevar a interpretaciones erróneas. El cassette posee dos líneas: C de control y T de test. Al finalizar la prueba, la línea C debe aparecer siempre con un color rojo o rosado. Si no figura, el test es inválido. Si está la línea C y la línea T no, el resultado es negativo. En caso contrario, que se encuentren ambas líneas, el resultado es positivo, similar a un test de embarazo", concluye el directivo.