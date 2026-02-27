Las inversiones que está traccionando el RIGI, el régimen de incentivo que creó el gobierno de Javier Milei, también hace ola entre los Abogados de la City. Martínez de Hoz & Rueda (MHR), una de las firmas top en la práctica de energía, sumó al equipo de abogados especializados en Derecho Minero que lideran Ignacio Celorrio y Federico Palavecino. El estudio, además, sumó a los socios Ignacio Meggiolaro y Victoria Bengochea, junto con todos los asociados de MBP Partners. De esta manera, MHR llevará su estructura a unos 70 profesionales -más del doble-, con 17 socios, razón por la cual expandirá su presencia con otro piso en la Torre Fortabat. Con la llegada de Celorrio -profesional de reconocida trayectoria en minería, a punto tal que es presidente local de la canadiense Lithium Americas- y su equipo, proveniente de Alfaro Law, MHR consolidó su huella profunda en los servicios legales para energía, minería y recursos naturales. En tanto, la incorporación de Meggiolaro, Bengochea y asociados lo reforzará en las áreas de asesoramiento legal corporativo, financiero, regulatorio y estratégico para distintas industrias. MHR nació en 2018, tras la escisión de José Martínez de Hoz, Pablo Rueda y equipo de Pagbam, estudio que formaban desde 1991. Rankeado desde hace 26 años como abogado argentino top en arbitrajes internacionales, Martínez de hoz es uno de los profesionales más prestigiosos y requeridos en el sector energético. Prácticamente, todas las grandes inversiones, compras y conflictos de la industria pasaron por su escritorio. Actualmente, participa en los dos grandes proyectos de exportación de gas natural licuado, Southern Energy -el joint venture que impulsó Pan American Energy (PAE) y que ya tiene comprometidos u$s 15.000 millones de inversión-, y Argentina LNG, la iniciativa de YPF que promete desembolsos por encima de los u$s 40.000 millones. Además, por Chevron, intervino en el financiamiento de VMOS, el nuevo oleoducto que conectará Vaca Muerta con Río Negro, y en Duplicar Norte, la expansión del oleoducto del norte que emprende Oldelval. Hizo para ExxonMobil la venta de sus activos en Vaca Muerta a Pluspetrol, un ticket superior a los u$s 1700 millones. “Estamos complacidos de ampliar y robustecer nuestra oferta de servicios, acompañando las mejoras macroeconómicas de la Argentina y las nuevas y crecientes perspectivas de negocios e inversiones”, declaró Martínez de Hoz. Destacó que, con esta expansión, su estudio se consolida como “socio legal estratégico para el desarrollo de proyectos de gran escala en la Argentina”.