Manzano: "Si la política económica de Milei logra implementarse, tiene todas las condiciones para provocar la inversión masiva"

Para José Luis Manzano, presidente de Integra Capital, "si la política macroeconómica del presidente Milei logra implementarse, tiene todas las condiciones para provocar la inversión masiva".

Así lo señaló en el marco de Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la feria de minería más importante del mundo que arrancó el domingo en la ciudad de Toronto con la asistencia de 25.000 participantes de 130 países, entre ellos ejecutivos y empresarios argentinos que buscan atraer inversiones para la minería local.

"Creo que hay mucho optimismo. Las medidas macroeconómicas apuntan a la estabilidad. Al apuntar a la estabilidad económica, generan expectativas de inversión. Hay desafíos, obviamente, como la inclusión de los que tienen más dificultades y alcanzar un contexto de armonía en el que se desarrollen las cosas", consideró Manzano sobre el escenario nacional.

Asimismo, resaltó que "el nuevo Gobierno logró reinsertar a la Argentina en la expectativa de inversión" y destacó que "en el sector minero, el país puede ser un proveedor de importancia y confiable para el mundo". "Tiene cobre, litio y tierras raras, los tres elementos centrales de la transición energética", enumeró.

"Para eso, las condiciones macroeconómicas se están dando. Las provincias tienen una larga tradición de atraer inversiones y que se desarrolle la minería. Los proyectos que no se han desarrollado son por el riesgo país y las condiciones macroeconómicas que se están corrigiendo en el sentido correcto. Somos muy optimistas", afirmó, y adelantó: "Estamos invirtiendo y exportando zinc, plomo, plata, además de perforando para litio y construyendo una mina de potasio".

Respecto de por qué hasta ahora no se consideró a la Argentina como una potencia minera, Manzano señaló que "tiene que ver con la política macroeconómica". "En la década del '90, aprobamos un Código de Minería, que facilitaba la inversión, daba estabilidad fiscal y protagonismo al sector privado, con el control y la regulación del Estado", recordó.

"Después de eso, hubo mucha intervención estatal, mucho cambio y tironeo en los marcos jurídicos. Si bien el Código de Minería no fue alterado, fue más el tiempo que hubo control de cambios que libertad de cambio. Cuando hay control de cambios y las empresas no pueden pagar sus deudas y no pueden pagar dividendos, la inversión no viene. Viene un poquito para preservar los proyectos, pero no viene la suficiente para construir proyectos y crear miles de empleo", explicó.

Para el empresario "la política macroeconómica anunciada por el presidente Milei -si logra implementarse con apoyo de la comunidad manteniendo salarios, para lo cual las paritarias tienen que abrirse- tiene todas las condiciones para provocar la inversión masiva". "La diferencia es entre unos cientos de millones de dólares por año de inversión y unos cuantos miles de millones de dólares por año de inversión. Esa diferencia surge de la política macroeconómica y de la seguridad jurídica", indicó.

Consultado sobre las campañas en contra de la minería en las redes sociales y la resistencia que oponen guías de provincias como Catamarca, Manzano aseguró que "la mejor recomendación para cualquiera es no mirar redes sociales". "Nadie tiene buena prensa en las redes sociales y en la Argentina no hacen falta guías que se metan a opinar de este tipo de cosas", opinó.

"Un empleo en el comercio, un trabajo básico en agricultura paga en el interior de la Argentina $ 170.000, $ 220.000. Un empleo en minería o petróleo paga $ 700.000, $ 550.000, $ 800.000. Con cierto grado de preparación técnica, paga $ 1 millón. ¿De dónde van a salir los salarios suficientes para que los hijos de esos trabajadores vayan a la universidad y se reciban? De industrias competitivas", planteó.

"Entonces, no son las redes sociales la fuente. Hay ciencia suficiente, hay normas regulatorias. No hay una incompatibilidad entre medioambiente y minería, el punto de encuentro es la ciencia y el respeto a las normas como existe en Canadá y Australia, países mineros por excelencia. Cuando uno quiere liderar no se puede guiar por las redes sociales, las redes sociales tienen que hablar de lo que hacen los líderes, no los líderes hacer lo que las redes sociales quieran", consideró.

Respecto de los minerales estrella -como el litio-, del que habló el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en su visita a la feria, y respecto de la posibilidad de que la Argentina no solo produzca litio, sino que también fabrique baterías, por ejemplo, Manzano señaló que "ocurre una situación paradójica".

"Los funcionarios norteamericanos hablan muy bien de litio y minerales críticos, pero son muy malos haciendo legislación. O sea, la Inflation Reduction Act -la ley de Biden para minerales críticos- dejó afuera a la Argentina, el país no califica. Quiere decir que lo más probable es que, si eso no se cambia, es que el litio y el cobre argentino terminen en China, no en Estados Unidos. Dicho eso, para los argentinos es indiferente", expresó.

"Los americanos son los que tienen que poner lo que hagan detrás de lo que dicen. Entonces, si quieren el litio de la Argentina, el cobre de la Argentina, tienen que incluirlo en el acta de reducción de inflación. Veo una luz: Elon Musk ha estado hablando con el presidente Milei del litio en la Argentina, quizás tiene la fuerza para que reaccione los Estados Unidos y diga que quieren el litio y el cobre argentino",

"La manera de querer el litio y el cobre de la Argentina es incluirnos en la ley de reducción de inflación de los Estados Unidos. La Argentina hace satélites, la Argentina hace plantas nucleares, la Argentina hace radioisótopos, la Argentina desarrolla productos vegetales con modificaciones genéticas, la Argentina hace vacunas. ¿Cómo no va a poder hacer baterías? Por supuesto que sí, se puede hacer desde la montaña hasta el auto. Se puede hacer todo, con integración vertical. Están el conocimiento, los técnicos, los científicos y los trabajadores capacitados", cerró.