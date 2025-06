Día del Padre: comprar un regalo en Argentina cuesta más del doble que en Estados Unidos

La brecha de precios entre la Argentina y los Estados Unidos vuelve a quedar en evidencia en la previa del Día del Padre. Los consumidores locales pagan hasta 125% más por productos muy elegidos en esta época, como relojes inteligentes, herramientas o indumentaria.

Un Apple Watch Ultra 2, que cuesta u$s 799 en los EE.UU., se vende en el país desde u$s 1100. Un taladro inalámbrico DeWalt, valuado en u$s 280 en el exterior, supera los u$s 530 en comercios argentinos. Lo mismo ocurre con zapatillas, jeans y otros artículos de consumo masivo.

En la Argentina, los productos importados son más caros por la carga impositiva y los costos de traerlos del exterior. Las expectativas económicas también influyen, y muchos comercios aumentan los precios de forma preventiva ante posibles devaluaciones o cambios en las reglas del mercado, aun en un contexto más estable como el actual.

Cuáles son los rubros más afectados

Entre los productos más elegidos para esta fecha, los dispositivos electrónicos se mantienen al tope del ranking, pero también son los que registran mayores aumentos. El Apple Watch Series 10, por ejemplo, cuesta u$s 300 en los Estados Unidos mientras que en la Argentina, parte de los u$s 700 y sube según el punto de venta.

Con los teléfonos, pasa algo similar: el Samsung Galaxy S25 Ultra se consigue a u$s 1299 en EE.UU. y, en Argentina ronda los u$s 2400.

La ropa y el calzado tampoco escapan a esta dinámica . Unas Nike Air Max 90 valen u$s 102 en los Estados Unidos, pero en un local de Buenos Aires, por caso, se venden entre u$s 190 y 200. Un jean Levi's que Nueva York cuesta u$s 68, puede encontrarse en la Argentina por u$s 167, con una diferencia de precio del 146%. Frente a este gap, muchas marcas locales apuestan por cuotas sin interés y promociones por tiempo limitado.

En el caso de las herramientas, la diferencia es aún más marcada. Un taladro inalámbrico DeWalt 20V Max cuesta entre u$s 67 y u$s 99 en los Estados Unidos. En el mercado argentino, supera los u$s 530, una diferencia de hasta el 690% . Algunas ferreterías intentan compensar con kits promocionales, cuotas o servicios posventa. Aun así, muchos consumidores optan por adquirirlos afuera, donde la diferencia justifica la espera.

Crecen los envíos puerta a puerta

El crecimiento de las compras en plataformas que importan productos del exterior responde, en parte, a la diferencia de precios con el mercado local. Pero también influyeron los cambios recientes en el régimen de pequeños envíos. Desde diciembre de 2024, el límite para compras bajo modalidad courier se amplió de u$s 1000 a u$s 3000 por paquete. Además, se estableció una franquicia libre de impuestos de hasta u$s 400 y se habilitó el ingreso de bultos de hasta 50 kilos. Estas modificaciones impulsaron el sistema puerta a puerta.

Aunque estos productos se pagan con tarjeta en dólares y alcanzados por el recargo del llamado "dólar turista", que encarece la operación hasta un 60 %, en muchos casos, siguen siendo más baratos que en el mercado argentino.

Solo en enero de 2025, la cantidad de paquetes importados por esta vía creció 177% frente al mismo mes del año anterior, según los datos de Aeropuertos Argentina Cargas a los que accedió El Cronista. En términos mensuales, el alza fue del 20% respecto a diciembre. La posibilidad de acceder a productos más baratos y recibirlos en pocos días consolida una tendencia que pone al comercio local en una posición desventajosa, especialmente en fechas como el Día del Padre.

Nuevas reglas de consumo

El consumidor argentino cambió su forma de comprar. Evalúa, compara y espera. Analiza si le conviene adquirir un producto en un local, comprarlo online desde el exterior o directamente postergar la decisión. Esta conducta, cada vez más extendida, o bliga al retail local a revisar su estrategia, ajustar costos y redefinir su propuesta comercial.

Lo que en otros países se resuelve con una compra rápida, en la Argentina exige planificación. El precio dejó de ser el único factor: hoy pesa también la posibilidad de financiar, la disponibilidad inmediata y la percepción de valor a largo plazo.