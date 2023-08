Desde Argentina y en pesos: las mejores empresas de Inteligencia Artificial para invertir

La Inteligencia Artificial (IA) ya es una realidad en el mundo empresarial, donde grandes firmas del mercado mundial han apostado por incorporar este tipo de tecnología que las condujo a superar ampliamente sus expectativas, según los últimos balances.

Los gigantes tecnológicos que decidieron llevar a cabo sus negocios con esta herramienta registraron grandes avances durante 2023 en términos de ingresos y ganancias , pero sólo uno logró acaparar toda la atención.

En este contexto, y frente a la compleja coyuntura que atraviesa la Argentina en materia de inflación , los ahorristas tienen la posibilidad de invertir en este terreno de una forma sencilla y en pesos.

Cuáles fueron las principales compañías beneficiadas con la IA

En la lista de las grandes empresas que aprovecharon las ventajas de incorporar este tipo de tecnología se destacaron Google, Microsoft y Meta .

El gigante de la Internet visualizó sus logros en su matriz Alphabet. Con un amplio desarrollo de la IA para lo que concierne a las búsquedas online, había proyectado ingresos por u$s 72.820 millones y terminó por registrar un total de u$s 74.600 millones. Para los papeles se la firma, se trata de un ascenso de más de 230% en moneda local en el corriente año.

Un comportamiento semejante registró Microsoft, con la constante actualización de las aplicaciones de Microsoft 365. Impulsado por la incorporación de esta tecnología, los números trimestrales arrojaron una facturación de u$s 56.2 billones, frente a los u$s 55.49 billones estimados. El alza en 2023 representa 200% en dólares.

Los ahorristas argentinos pueden invertir en pesos y desde el país en empresas enfocadas en la IA. Foto: archivo

Por su parte, el grupo propietario de Facebook que tiene como CEO a Mark Zuckerberg, registró ingresos por un total de u$s 32.000 millones, superando los u$s 31.120 millones que se habían proyectado. En la misma línea, el beneficio por acción fue de u$s 2,98, dejando atrás los u$s 2,91 vaticinados en Wall Street.

La empresa reina de la Inteligencia Artificial

La firma tecnológica Nvidia logró elevarse más del 400% en relación a los resultados obtenidos durante el mismo período de 2022. Concretamente, los ingresos totales ascendieron a u$s 13.507 millones, superando los u$s 11.220 millones estimado por los analistas.

En lo que respecta al beneficio por acción se ubicó en los u$s 2,7, representando una suba del 29% por encima de los pronósticos de mercado, que aguardaban por unos u$s 2,09.

Cómo invertir desde la Argentina y en pesos

Los ahorristas pueden llevar a cabo sus inversiones en las empresas que apuestan a la IA a través de los Certificados de Depósitos Argentinos, conocidos como Cedears.

Se tratan de activos o títulos que cotizan en el mercado argentino, pero representan acciones de diversas empresas en el extranjero, lo que permite resguardarse de la inflación.

