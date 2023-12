Delta Air Lines duplicó su oferta de vuelos y podría dejar permanente la ruta con Nueva York

Delta Air Lines duplicó su oferta de vuelos directos entre Buenos Aires y los Estados Unidos comparado a un año atrás y no descarta dejar permanente la ruta Buenos Aires-Nueva York, que empezó a operar a fines de octubre. Desde hace 14 años no ofrecía este servicio que, mientras funcionó, lo hizo de forma temporal entre diciembre de 2008 y marzo de 2009.

Esta vez la ruta también es estacional, con la particularidad de que se anticipó a octubre el inicio de operaciones previsto originalmente para este mes. No obstante, si bien hoy la compañía piensa mantener el servicio hasta marzo, no descarta operarlo de forma permanente en el futuro.

"El plan es que sea estacional hasta marzo. Eso es lo que se definió. Por ahora, estamos probándolo. Hace poco más de un mes empezamos a operarlo y todavía es reciente hacer una proyección", aclaró Luciano Macagno, argentino que maneja la operación desde Miami como Managing Director para América latina, el Caribe y el sur de la Florida en Delta Air Lines.

Aunque el ejecutivo prefiere hablar del presente sin hacer mención de los planes futuros, la experiencia brasileña sienta un precedente para el mercado argentino. A la par que Delta lanzó la ruta Buenos Aires-Nueva York en octubre, también empezó a operar vuelos entre Río de Janeiro y la 'Gran Manzana'. Y ya anunció que desde marzo tendrá tres frecuencias por semana entre ambos destinos todo el año, un puntapié que podría seguir la operación local , teniendo en cuenta la apertura de cielos que Javier Milei quiere impulsar, lo que favorecería la llegada de aerolíneas y el crecimiento de las que están presentes.

La ruta Río-Nueva York se concretó a través del joint venture que Delta y Latam Airlines anunciaron en septiembre de 2022. Es la tercera lanzada como parte de este acuerdo , del cual la Argentina no es parte, aunque se beneficia por la mayor disponibilidad de conectividad ofrecida a pasajeros: Delta y Latam son la mayor asociación con rutas entre América del Sur y Nueva York, con vuelos entre el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y San Pablo, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Colombia, lo que permite a argentinos volar a uno de esos destinos para luego seguir viaje a los Estados Unidos.

Actualmente, Delta Air Lines tiene un vuelo diario desde Buenos Aires a Atlanta y Nueva York.

Junto con Brasil y Colombia, la Argentina es uno de los tres mercados de América del Sur donde la aérea opera de forma directa rutas adicionales a sus clásicos vuelos desde las principales ciudades de estos países a Atlanta. Allí tiene su sede central y uno de sus principales hub, con conexión a 150 destinos domésticos de los Estados Unidos.

Así, en la Argentina ya vuela desde Buenos Aires a Atlanta y Nueva York, mientras que en Brasil lo hace desde San Pablo a Atlanta y desde Río de Janeiro a Atlanta y Nueva York. A su vez, desde fin de este mes, a los vuelos que tiene a Atlanta desde Bogotá se sumarán otros con Cartagena.

Entre la Argentina y los Estados Unidos, actualmente Delta tiene un vuelo diario a Atlanta y Nueva York desde Ezeiza. "Teniendo en cuenta ambas rutas, es el doble de oferta que teníamos hace un año. En octubre de 2022, pasamos de cinco frecuencias por semana a siete. Y ahora sumamos el vuelo diario. Pese a la complejidad del contexto, crecimos y seguimos apostando por el país", apuntó Macagno.

El relanzamiento de la ruta Buenos Aires-Nueva York responde al aumento de la demanda y la poca oferta de vuelos directos.

Los vuelos de Delta Air Lines entre Buenos Aires y Nueva York

El interés por relanzar la ruta Buenos Aires-Nueva York responde a varios factores. "Por un lado, la salida de la pandemia reconfiguró los hábitos de consumo de los pasajeros. Vemos una oportunidad asociada a la suba de la demanda y la poca oferta de vuelos directos a Nueva York. Además, nuestra marca tiene una fuerte presencia en esta ciudad, donde funciona otro hub que brinda conexión especialmente con destinos internacionales", describió Macagno. Hoy, las otras dos aéreas que ofrecen vuelos a Nueva York son American Airlines y Aerolíneas Argentinas.

Con esta ruta, Delta busca captar al público corporativo y vacacional de temporada alta que valora una experiencia premium. "El mercado argentino es resiliente. Por momentos puede variar el perfil de viajero. Pero pase lo que pase, siempre hay tráfico. Y después de la pandemia, hay mayor demanda de productos de alta gama. La mitad de nuestros ingresos a nivel global provienen de este segmento", detalló el ejecutivo.

La cabina Delta One es una suite con asiento que se hace cama y ofrece carta a bordo.

Si bien el norteamericano es el principal cliente de estos servicios, también el argentino los usa. De hecho, los vuelos salen prácticamente llenos en los tres que ofrece Delta: dos de business -la cabina Delta One (una suite con asiento que se hace cama y con carta a bordo) y la zona Delta Premium Select (con asiento que no se hace cama pero es más confortable y con servicio a bordo)- y el espacio Confort Plus, que tiene más separación entre los asientos.

"El 35% de los 238 asientos que tienen los aviones 767-400 con los que operamos ambas rutas desde la Argentina son de estos tres productos. Sobre todo, nuestros clientes corporativos que demandan una experiencia premium nos permitieron mantenernos y crecer. El año que viene, sumaremos WiFi gratuito, otro servicio valorado", consideró