En un negocio, decidir rara vez es el problema. Las decisiones aparecen todos los días: se toman rápido, se ajustan sobre la marcha y muchas veces funcionan. Lo que pone a prueba el liderazgo no es decidir, es sostener lo decidido. Una decisión aislada no ordena nada. Lo que ordena es la consistencia. Y ahí, donde nadie aplaude y nadie mira, es donde se juega de verdad la conducción.

Lo que el equipo aprende cuando todo se reabre

En muchos negocios pasa lo contrario. Se define una cosa y semanas después se vuelve a discutir. Se corrige el rumbo ante cada contexto nuevo, cada oportunidad que aparece, cada urgencia que aprieta. Desde adentro eso se siente como flexibilidad, como capacidad de adaptarse rápido a un entorno que cambia. Pero en la práctica produce otra cosa, más silenciosa y más cara: incertidumbre.

Cuando las decisiones cambian todo el tiempo, el equipo deja de apoyarse en ellas. Empieza a esperar la próxima corrección. Lo que hoy es prioridad mañana puede no serlo. Lo que parecía cerrado vuelve a abrirse. Y eso pesa más de lo que parece, porque no impacta solo en la ejecución. Impacta en la forma de pensar de quienes ejecutan.

El liderazgo también se mide en ese tramo incómodo entre lo decidido y los resultados que todavía no llegan, cuando la duda convive con la disciplina de no moverse

Si todo puede cambiar en cualquier momento, cuesta más comprometerse con una línea. Cuesta más profundizar. Cuesta más construir sobre lo ya definido. Para qué invertir energía en algo que tal vez se reabra la semana que viene, mejor esperar a ver hacia dónde sopla el viento. El equipo aprende a no comprometerse del todo, porque comprometerse con algo que después se descarta sale caro en esfuerzo y en ánimo. Así, el negocio sigue en movimiento, pero no termina de consolidar nada. Avanza y retrocede sobre el mismo terreno, sin afirmar el pie en ningún lado. Y lo más costoso no se ve en los números del mes, se ve en algo más difícil de medir: la confianza del equipo en que lo decidido va a seguir en pie mañana.

El espacio incómodo entre la decisión y el resultado

Es ahí donde el liderazgo deja de medirse por la capacidad de decidir y pasa a medirse por la capacidad de sostener. Sostener no es rigidez. No es aferrarse a una idea por orgullo ni ignorar lo que el mercado devuelve. Sostener es darle tiempo a una dirección para que se exprese. Es no reabrir todo cada vez que aparece algo nuevo. Es tolerar el espacio que hay entre la decisión y el resultado, ese tramo en el que todavía no se sabe nada y conviven la duda con la disciplina de no moverse.

La coherencia no implica rigidez ni orgullo: implica darle tiempo a una dirección antes de volver a corregirla por cada urgencia, duda o señal todavía incompleta

Ese espacio es incómodo. Durante ese tiempo no hay validación inmediata, no hay certeza de que la decisión fue correcta. Solo hay consistencia. Y como es incómodo, muchas veces se vuelve atrás demasiado rápido. No porque la decisión haya sido mala, sino porque no se le dio tiempo a mostrar si lo era.

Darle tiempo a la decisión para que hable

Vale distinguir las dos cosas, porque se confunden seguido. Obstinarse es sostener una dirección contra toda la evidencia. Sostener, en cambio, es resistir el impulso de corregir antes de que haya evidencia. Lo primero es ceguera frente a los hechos. Lo segundo es criterio para no confundir ruido con señal. Y la diferencia no está en la decisión, sino en el plazo que uno se da para leerla.

Antes de reabrir lo definido, conviene preguntarse algo simple: lo que estoy por cambiar, ¿no funcionó, o todavía no tuvo tiempo de funcionar? Casi siempre, el problema no fue la decisión.