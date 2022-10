Cuál es la joya inmobiliaria que se busca para alquilar con aumentos de precio por debajo de la inflación

Los PHs son la vedette del mercado inmobiliario. Estos inmuebles, tipo casa, tienen gran demanda por tratarse de unidades amplias con patio, terraza y en la mayoría de los casos sin expensas. Palermo, Villa Urquiza y Caballito lideran la demanda y sobresalen con precios hasta un 22% más baratos que un departamento.

Según un relevamiento realizado por Zonaprop, el metro cuadrado de un PH en la Ciudad de Buenos Aires resulta un 22% más económico que el de un departamento. Esta es una de las razones de la alta demanda con 2,8 veces más búsquedas que un departamento.

Insólito: por qué las inmobiliarias rechazan propiedades a la venta



Alquileres en CABA: un 40% de los avisos exige pagar en dólares





Ahora, los barrios de Palermo, Villa Urquiza y Caballito, concentran el mayor número de PHS, los cuales representan el 8%, 8% y 6,2% de la demanda, respectivamente. Mientras que en Gran Buenos Aires lo más buscado es Lanús (16,5%), Vicente López (14,4%) y San Isidro (8,7 por ciento).

Qué pasa con los precios de los PHs

Durante el 2022 el precio acumula una caída del 5,8%, 1,5 puntos porcentuales más que los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que en los últimos 12 meses este número muestra una baja del 9% y desde los máximos de 2018, los precios acumulan un descenso del 19,3 por ciento.

En CABA el valor de un PH de tres ambientes y 90 m2 tiene un precio medio de u$s 168.000. El típico PH de 4 ambientes y 135 m2 se ubica en u$s 224.000.

Palermo, es uno de los barrios más buscados

Los PHs son buscados por tratarse de unidades similares a una casa, pero con precios más accesibles. El Corredor Norte de CABA es la zona con mayor precio medio (u$s 2247 el m2), en especial los barrios de Palermo y Belgrano son quienes concentran la oferta de PHs de mayor valor, (u$s 2343 y u$s 2255 respectivamente).

En lo que respecta al Gran Buenos Aires, las casas y PHs son las tipologías más buscadas en la Zona Norte con un 65% de la demanda.

Asimismo, los municipios de San Isidro y Tigre registran el mayor rango de precio entre barrios. En la zona oeste, La Matanza y Lomas de Zamora son los municipios de menor precio medio, u$s 891 y u$s 877 el metro cuadrado, respectivamente.



Cuánto cuesta un alquiler

Los valores de los alquileres de PHs acumulan una suba del 45,1% en 2022, menos que de la inflación y en los últimos 12 meses el aumento fue de 69%, por debajo de los departamentos.

De esta manera, un PH de tres ambientes y 90 m2 en CABA se alquila por $ 124.267 por mes. Por otro lado, un PH de cuatro ambientes y 135 m2 cuesta en promedio $ 171.619 el mes.

Muchos buscan vivir en estos espacios por tener espacios amplios

La relación alquiler anual/precio disminuyó desde junio de 2022 y se ubicó en un 3,74% anual. Esta baja es consecuencia del incremento de los alquileres por debajo de la inflación (baja real) y de una caída del precio de venta menor que la caída del precio del alquiler.