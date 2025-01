Cuadruplicó su facturación por la chicharrita y no quiere que la afecte la plaga del default: qué hizo

En días en los que el campo está con la guardia alta por los defaults de Los Grobo Agropecuaria, Agrofina y Surcos, una semillera hizo una movida accionaria, por la cual disolvió su sociedad, se fueron dos de sus cuatro socios y los que se quedaron hicieron una capitalización de $ 2700 millones en una nueva empresa.

Se trata de Rusticana Seeds, firma que seguirá con el negocio de investigacióin de semillas de maíz que, hasta ahora, tenía la anterior firma (llamada sólo Rusticana). La nueva compañía seguría formando parte de la empresa madre, Colorado.

"Somos cuatro hermanos (cada uno, con el 5% de las acciones) y nuestros padres concentran el 80%. Dos de mis hermanos (uno de ellos, ex trader con más de 28 años en el mercado) se quieren dedicar a la compra y venta de granos no transgénicos y de exportación", explicó Peter Hyland, presidente de la firma.

Los $ 2700 millones capitalizados se usarán para asegurar el cumplimiento de dos vencimientos de obligaciones negociables (ON): enero y julio. Es una ON Pyme, con el banco Comafi como garante. Cada vencimiento es de u$s 500.000. Por tal razón, Rusticana Seeds abrió una cuenta y depositó el dinero en " señal de tranquilidad al mercado ".

La primera empresa de la familia Hyland fue Semillas Morgan, comprada en 1993 por Dow Agro. Tras esa operación, el padre de la familia, Sam, fundó Rusticana, hace más de 30 años.

" Actualmente, somos proveedores de compañías como Quilmes para hacer la cerveza con semilla no transgénica; a exportadores que tienen vinculación con Kellog's de Europa; y somos proveedores de más de 12 empresas argentinas que venden bolsas de semilla de maíz con nuestra genética ", afirmó.

La empresa investiga y desarrolla nuevos híbridos de maíz (semilla), que tienen más rinde, buena tolerancia a enfermedades y buena arquitectura de plantas. Se aplican en zonas templadas (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) y subtropicales (Salta, Tucumán, Chaco, Formosa).

Rusticana había facturado $ 1638,41 millones en 2023 y $ 8015,36 millones en 2024. El incremento, del 389%, fue gracias a la chicharrita, plaga que afectó a la campaña del año pasado. La empresa realiza investigación y desarrollo de genética en el Noroeste Argentino (NOA) y el Noreste Argentino (NEA) hace más de 20 años. Uno de sus productos fue el de híbridos de maíz con mucha tolerancia al spiroplasma (chicharrita).

Cuando en la campaña pasada, la enfermedad se expresó en mayor intensidad que otros años, los materiales genéticos (híbridos) de Rusticana tuvieron mejor performance (rinde y sanidad) que otros materiales que no eran para esa zona o que no habían sido desarrollados a nivel local o regional.