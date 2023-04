Creció 500% la contratación de CEO nacionales para trabajar en empresas del exterior

Los ejecutivos argentinos se destacan en la región. La flexibilidad y creatividad, producto de años de crisis económicas, más un nivel de idiomas por lo general alto y la formación en centros de estudio de primer nivel, los hace muy atractivos para las compañías de otros países latinoamericanos.

Ahora, con los salarios locales medidos en dólares en mínimos históricos, la demanda de talento para trabajar fuera del país tuvo una explosión. Datos recopilados por la startup de recursos humanos Deel señalan que el año pasado creció un 500% el número de CEO que trabajan desde la Argentina para empresas que están fuera del país.

El incremento se vio también en otras posiciones del top management como CFO (+500%), CPO (+150%), CTO (+125%) y COO (+75%). El mayor número de contrataciones proviene de los Estados Unidos por amplia diferencia, luego le siguen México, Chile, Uruguay y el Reino Unido, entre otros países tanto de América latina como de Europa.

"Hay algunos perfiles que se están yendo al exterior. En estos niveles era algo común en el sector tecnológico, pero se está extendiendo a otros. Y desde el fin de la pandemia crece el número de altos ejecutivos que trabajan desde la Argentina para compañías de la región, con sueldos dolarizados", dice Ezequiel Palacios, socio de Glue Executive Search, consultora especializada en headhunting.

El último año gran parte del movimiento en el sector estuvo relacionado con este tipo de búsquedas. Según destaca Palacios, era una demanda que no existía antes de la revolución que supuso el Covid para el mercado de trabajo. Hasta ahora, era común ver la migración de muchos ejecutivos a plazas como Santiago de Chile, pero lo cierto es que u$s 10.000 no rinden lo mismo de uno y otro lado de lado de la cordillera.

Trabajo remoto

Con la implementación obligada de esquemas de trabajo remoto en los últimos tres años, creció el número de compañías que se animó a armar equipos directivos que no necesariamente cumplan sus funciones de manera presencial. Para ello, la empresa tiene que estar preparada culturalmente y con los procesos aceitados para el teletrabajo sin perder la eficiencia.

Hoy el argentino es muy demandado porque tiene un salario muy barato en dólares. Además, se trata de perfiles con experiencia en muchas industrias y, en ocasiones, en puestos regionales.

"Las compañías encuentran en la Argentina una oferta muy amplia de profesionales de diversas disciplinas y roles, con muy buena preparación académica y experiencia en compañías multinacionales. El país se destaca también por sobre la región por contar con mejores niveles de manejo del inglés, lo que atrae a reclutadores de compañías extranjeras . Además, específicamente para los Estados Unidos, hay una diferencia horaria amigable y práctica para trabajar de manera eficiente", señala Johanna Picciano, directora de Comunicaciones para América latina de Deel.

Sueldos dolarizados

La ecuación económica es clave. El CEO de una compañía en México puede cobrar unos u$s 25.000 al mes. Su par en la Argentina puede tener un salario bruto de $ 2,5 millones, que en mano terminan siendo unos u$s 5000. Si a esa persona le ofrecen u$s 15.000, la cuenta cierra para ambas partes, incluso si para cumplir sus tareas debe viajar todos los meses al país donde opera la compañía.

"Hay dos mundos. Uno es el de las compañías nativas digitales que buscan cubrir puestos regionales y globales con empleos remotas o híbridos. El otro es el de compañías más tradicionales que están en expansión y necesitan perfiles con experiencia. En ambos casos, los argentinos pican en punta", asegura Mauro L'Estrange, socio de High Flow Consulting.

El interés por los ejecutivos argentinos en la región creció tanto que el año pasado High Flow abrió una oficina en México, país que, gracias al proceso de reshoring, vive un crecimiento explosivo en la actividad. Y en las próximas semanas el propio L'Estrange se mudará allí para ampliar el negocio. "Hay muchas pymes que necesitan ejecutivos experimentados y miran con mucho interés lo que tienen para ofrecer los profesionales argentinos", agrega.

Salarios por el piso

Los salarios locales están tan retrasados que facilitan la salida de talento local. En la actualidad, uno de cada tres candidatos contactados para posiciones dentro del país con sueldo en pesos dicen que no les interesa, sin importar el monto ofrecido.

Este fenómeno ya empezó a generar preocupación en las compañías locales, que ya empezaron a buscar esquemas que permitan retribuir aunque sea parte del salario en dólares. "Puede ser que una porción del sueldo se deposite en una cuenta en el extranjero o acá en la caja de ahorro en dólares. También que el bono se pague directamente afuera", cierra L'Estrange.