Google Argentina inicia un nuevo capítulo en su trayectoria de 19 años en el país con el nombramiento de Juan Vallejo como su nuevo director General. Tras la salida del argentino Víctor Valle a fines de 2025, la compañía inició el proceso de búsqueda de su sucesor. El anuncio lo hizo el mismo Vallejo desde su cuenta en LinkedIn. Nacido en Colombia, Vallejo ingresó a la empresa hace seis años, en plena pandemia, y desde entonces lideró desde México la división de Retail, tras haberse desempeñado como Sector Lead de Tecnología, Telco, Medios y Aplicaciones. “Es un verdadero privilegio liderar la operación de Google en un país que admiro profundamente, con una energía y potencial únicos. Hoy, Argentina se destaca por su alta tasa de adopción de IA, superando la media mundial con un 65% de argentinos que ya la utilizan para aprender y trabajar. En esta nueva etapa, nuestro objetivo es llevar esa energía al siguiente nivel, acelerando la innovación para que nuestras soluciones tengan un impacto positivo, tangible y transformador en la vida de cada persona”, afirmó Vallejo. Por su parte, Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, quien también lideró el mercado local entre 2009 y 2012, destacó: “El liderazgo de Juan llega en un momento bisagra. Su visión estratégica y conocimiento del mercado local y regional serán fundamentales para seguir impulsando la transformación digital en la Argentina, un país que para Google siempre ha sido un hub de innovación y un motor de crecimiento para toda la región.” En un momento en que la Inteligencia Artificial está transformando los negocios, Vallejo tendrá que profundizar la relevancia de Google en el ecosistema digital local. “Su gestión se centrará en democratizar el acceso y consolidar la adopción de la IA como un motor de crecimiento, extendiendo sus beneficios a los negocios, la educación y la sociedad argentina en general”, aseguró la empresa en un comunicado. En contacto con El Cronista, el ejecutivo colombiano dio algunas definiciones de sus gustos, su conocimiento de la Argentina y su forma de liderar. “Me mudo con mi familia para integrarnos a la vibrante vida cultural de Argentina; quiero que mis hijos crezcan en un entorno tan dinámico. Esta será mi novena ciudad y el desafío que más me motiva hasta hoy. Personalmente, tuve la oportunidad de jugar con el Barcelona de Guardiola en un juego de exhibición en el 2008 y Messi no llegó… ¡Espero conocerlo!“, contó. -¿Cómo definirías tu estilo de liderazgo en pocas palabras? Cercano, disciplinado, orientado a resultados y basado en el empoderamiento del talento local. Mi objetivo es inspirar a los equipos a ir por más con una ambición audaz: transformar negocios y, sobre todo, impactar positivamente la vida de las personas. Ese es el verdadero legado que busco dejar. -¿Cuántas veces viniste a la Argentina? Conozco el país profundamente; he venido más de 40 veces. Mi primera visita fue a los 22 años, recién graduado y trabajando en tecnología. Luego, con FOX, viajaba entre 8 y 10 veces por año, combinando siempre el trabajo con visitas como turista. -¿Qué es lo que más te gusta hacer en nuestro país? Sin duda, ir a la cancha. He estado en finales de Libertadores y no hay hinchada más apasionada en el mundo; el estadio tiembla y la emoción es única. También soy fan de su cultura: crecí con Soda Stereo (el mejor grupo de rock en español del mundo), Fabulosos y los Enanitos Verdes, admiro su cine y, por supuesto, disfruto de un buen asado con vino. Iguazú me deslumbró. -¿Hobbies? Entrenar en el gimnasio 5x por semana, jugar al tenis y hacer snowboarding. Me apasiona la música, bailar, leer y viajar por el mundo, pero mi prioridad siempre es compartir tiempo con mi familia. Antes de incorporarse a Google, Vallejo fue vicepresidente Ejecutivo en FOX, estuvo al frente de las operaciones comerciales para FOX en Latinoamérica y previamente se desempeñó como vicepresidente Senior liderando una de las divisiones más importantes de FOX en EEUU. Posee un MBA de la Universidad de Cornell y se recibió de Administrador de Empresas en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, con una especialización en Negocios Internacionales.