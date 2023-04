El boom de las motos en la Argentina atrae a otra marca internacional

El Grupo Simpa, representante local de marcas como Royal Enfield, KTM, Husqvarna Motorcycles y Vespa, anunció el inicio de las operaciones en la Argentina de la marca de motocicletas española especializada en modelos enduro y motocross, GasGas. Se trata del mismo grupo que hace pocos meses se apoderó de la distribución de las marcas de motos Harley-Davidson y Moto Morini en el país.

Durante la presentación de la marca en el país, Martín Schwartz, director de la División Motovehículos del Grupo SIMPA, anunció la apertura de nueve concesionarios a partir del mes de mayo, y dio a conocer los modelos que se ofrecerán oficialmente en la Argentina. Entre ellos, se destacan la enduro EC250F, con un valor de u$s 17.200; la MC125 y el motocross MC250F que tendrán un precio de u$s 13.500 y u$s 15.160 , respectivamente.

El dueño de la empresa de vuelos privados Royal Class lanza un nuevo negocio en los Estados Unidos: qué hará

El plan de Triumph en el país: último lanzamiento, ensamble local y llegada de modelos de media cilindrada



También se suman a esta lista la EC350F, con un valor de u$s 19.800 y la EC700, que aún no tiene un precio definido. Sin embargo, serán ensambladas en el Parque Industrial del grupo, ubicado en la localidad de Campana.

"La oportunidad de incorporar una nueva marca como GasGas al portfolio de la división y en categorías como enduro y motocross, es un orgullo para Simpa porque es una demostración directa que seguimos apostando en nuestro país, que presenta un alto potencial en este sector. Un pilar clave de nuestra estrategia es centrarnos en poder brindar un abanico de opciones para los distintos públicos y usuarios de modelos de motos a nivel nacional", enfatizó Schwartz.

Además, el dirigente reveló: "Hay una serie de beneficios que brinda ensamblar las motos en la Argentina, además de garantizar de alguna manera el abastecimiento". De hecho, el decreto 81/19 indica que, cuanto mayor sea el porcentaje de componentes nacionales que tenga la moto, menor será el arancel aduanero que pagarán los fabricantes para importar el resto de las piezas.

Por esta razón, en la actualidad, el 98% de las motos son producidas en el país, ya que la importación de motos completas fue sustituida por la producción nacional con integración de componentes locales.

En el caso de las motos de GasGas, vienen desarmadas casi en su totalidad (90%), por lo que, para ensamblarlas, se utilizan productos y mano de obra argentinos. Por esa razón, el grupo habla de 'modelos de producción nacional'.

La incorporación de la marca española que pertenece, desde 2019, a Pierer Mobility, el grupo austríaco que concentra además a KTM, Husqvarna y WP, le permitió al Grupo Simpa consolidar una oferta local de 15 marcas de renombre internacional, abarcando todos los segmentos de las dos ruedas.

La empresa cuenta, a través de su división de motovehículos, con dos plantas industriales, una ubicada en Pilar y otra en Campana, donde se producen las motos de KTM, Husqvarna, Aprilia, CF Moto y Royal Enfield, que se comercializan en más de 70 concesionarios oficiales en todo el país.

El boom de las dos ruedas

Pese a la crisis económica de la Argentina, a la alta inflación y al fuerte desfasaje de la moneda nacional con el dólar, el mercado de motos está en auge, ante los altos costos de los autos, principalmente.



De hecho, según la división motovehículos de la Asociación de concesionarios de automotores de la República Argentina (ACARA), en marzo de 2023 se patentaron 48.044 motos, lo que representa una suba del 35% frente al mes anterior. A su vez, si se compara con los patentamientos de marzo de 2022, hubo un incremento del 13,5%.