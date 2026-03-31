Tras haber registrado un 2025 récord en ventas y un crecimiento interanual del 40%, Royal Enfield acelera su expansión en la Argentina con el objetivo de alcanzar las 10.000 unidades anuales. La marca, representada en el país por Grupo Simpa desde 2017, cerró el último año con unas 8000 motos patentadas, el volumen más alto de su historia en el mercado local. Pasó de ofrecer apenas dos modelos en 2018 a contar hoy con más de nueve. “Fue un año fenomenal en market share dentro del segmento medio y medio-alto. Incluso, Argentina es uno de los pocos mercados donde Royal Enfield logró posicionarse como número dos en participación”, destacó Juan Carlos Más, Gerente Comercial de la División Rodados de Grupo Simpa, en conversación con este medio. No obstante, el anuncio de expansión de Royal Enfield llega en un contexto adverso para parte del sector. En septiembre del año pasado se comunicó oficialmente que Simpa cerró su planta en Campana, inaugurada en 2013. La medida implicó la desvinculación de unos 50 empleados y, según explicó la compañía, respondió a una “revisión integral de su modelo productivo”. Para este año, el objetivo se ubica por debajo de las 9300 unidades, aunque dentro de la compañía reconocen que el “número mágico” es llegar a las 10.000 motos vendidas. De concretarse, la firma tendría que sostener la curva de crecimiento, aunque a un ritmo más moderado que el salto del 40% registrado en el último ejercicio. Argentina fue el primer país fuera de India en contar con una línea de ensamblaje de la marca. En ese marco, Más contó que la planta de Pilar sumará tres nuevos modelos a su línea. Esto se traducirá -según comentó- en “nuevas inversiones en herramientas, capacitación y adaptación industrial, además de cumplir con los requisitos que exige la normativa vigente”. “Hay una ley que nos pide un 5% de integración local basada en un cálculo determinado. Y nuestras motos van a cumplir con eso. Por lo tanto, van a tener algunas piezas que serán fabricadas en la Argentina pero también un componente de ensamble”, aclaró el referente principal de Grupo Simpa. Entre las novedades del portafolio, ya comenzó la distribución de la Classic 650 en concesionarios -aunque su lanzamiento oficial en el país aún no se concretó-, a la que se sumará en los próximos meses un modelo de 350 cc orientado a ampliar la base de clientes. Hacia fin de año, en tanto, está prevista la llegada de una nueva plataforma de mayor cilindrada. En paralelo, la compañía ajusta su enfoque comercial frente a un cambio en el comportamiento del consumidor. Lejos de competir exclusivamente por precio, la rentabilidad pasa hoy por "mejorar la productividad y la eficiencia“, en un contexto donde los costos en dólares y las importaciones siguen marcando el pulso del negocio. En ese escenario, la marca amplió las opciones de compra con créditos en hasta 24 cuotas, incluyendo alternativas ajustadas por UVA. Finalmente, la expansión también se verá en la red comercial, pues la compañía declaró que proyecta abrir un nuevo concesionario en Ushuaia durante el tercer trimestre: “Es un mercado interesante y estratégico, especialmente para el turismo de motos de larga distancia”, finalizó.