El sector de los camiones pesados en el país todavía tiene un largo trecho que andar para impulsar la equidad de género, pues en palabras de Aidé Ponce, Gerente de la Región Norte en ELAM-FAW, en el sector no se habla de políticas que impulsen la paridad de género ni existen las mismas oportunidades para acceder a puestos técnicos o gerenciales. “Como mujer tuve muchos desafíos y tuve que aprender muy bien. En esta industria ya era para que se quitara ese tabú de que ‘eres mujer y no sabes lo que estás haciendo’. ‘No porque no le vas a entender a los fierros’ cosa que no es cierto. Tenemos las mismas capacidades que tiene cualquier hombre”, aseguró en entrevista con El Cronista. Los datos muestran una realidad en la que las mujeres ganan terreno de a poco, pero todavía queda mucho camino por recorrer. De acuerdo con cifras del Inegi, al cierre de 2025, las mujeres representaron 37% de la fuerza laboral de la industria automotriz, mientras que hace tres años era de 32%. Además, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la participación femenina en la fabricación de estos autos creció un 13.3% en el último periodo. "Con un déficit proyectado de más de 56,000 operadores en México para este 2026, la incorporación de la mujer al transporte no es solo un tema de equidad; es la estrategia clave para mantener la competitividad del Nearshoring", aseguró la directiva de la armadora china de camiones. Sin embargo, lamentó que hasta el momento no existe una política en la industria que impulse la equidad de género. La directiva de ELAM-FAW señaló que existen muchas ingenieras que terminan sus carreras, y si bien se desempeñan dentro del sector, están en puestos administrativos o en áreas de Recursos Humanos. “Es necesario motivar a esas ingenieras a participar más en la industria automotriz, porque la mayoría son hombres, incluso en las plantas, donde también la mayoría son hombres, ves pocas mujeres en la línea de producción”, comentó. Aidé Ponce refirió que es necesario también impulsar que más mujeres se relacionen desde la academia en las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), pues solo 1 de cada 3 graduados en este sector son mujeres. “En ELAM FAW creemos que ahí está nuestra hoja de ruta: fomentar el talento técnico desde la base”, aseguró. Para Aidé Ponce no existe un pretexto que impida que las mujeres trabajen en cualquier rama del sector de camiones pesados, desde lo técnico hasta operar los tractocamiones. “Es lo mismo aprender una receta de cocina que aprender a configurar un camión. O sea se trata de estudiar y aplicar toda la física que aprendiste en la escuela. Es lo mismo que ser doctor o doctora”, aseguró.