Cómo se adaptaron las empresas al nuevo mundo laboral pospandemia

Tras los años de pandemia, el mundo del trabajo se vio envuelto en una transformación sin precedentes. Con la tecnología como personaje principal en todos los ámbitos laborales, las empresas tuvieron que readaptar sus estructuras. Así quedó reflejado en el evento de Recursos Humanos organizado por El Cronista y la revista Apertura este martes.

Allí, a causa de su capacidad de gestionar cambios, su trabajo en el fortalecimiento de la marca, el poder de su influencia, su gestión de la diversidad, la inclusión y la responsabilidad social, Mariana Ibero, Chief Human Resources Officer (CHRO) de Farmacity, recibió el premio al líder de Recursos Humanos 2023. Se trató de la quinta edición del reconocimiento que organiza la Universidad del CEMA, junto a empresarios y CEOs del sector.

Los más buscados: qué perfiles son los que tienen pleno empleo en la Argentina hoy

"Cuando empecé mi camino en Farmacity, pensaba que el mundo laboral estaba dormido, en automático. Sin embargo, la pandemia no sólo nos despertó e impulsó el proceso de transformación, sino que también aceleró todos los procesos sociales, institucionales y de liderazgo. Al ritmo que veníamos, no hubiera llevado al menos 10 años lograr esto", aseguró Ibero.

Antonio Marín (Universidad del CEMA) le entregó el premio a Mariana Ibero (Farmacity).

Entre los grandes cambios que se ocasionaron a causa de la crisis sanitaria por el Coronavirus, Gustavo Aguilera, director de People & Culture y Talent Solutions de ManpowerGroup, destacó: "Ya no son las empresas las que eligen los talentos, sino que ahora son los talentos los que eligen dónde trabajar. Les dan importancia a los entornos laborales flexibles, los modelos de trabajo innovadores, y, sobre todo, que la oferta está ligada al propósito de la compañía".

Por su parte, Pablo Maison, CHRO del Grupo Perez Companc, aseguró que no sólo en la Argentina, sino en América latina, "antes de hablar de sueldos, los jóvenes aspirantes hoy en día priorizan los compromisos de las empresas en materia de sustentabilidad, diversidad e inclusión. Si esas cuestiones no están aseguradas, no están dispuestos a trabajar".

Pablo Maison (Grupo Perez Companc)

"Después de la pandemia, las empresas tuvimos que emprender una gran transformación, encabezada, principalmente, por la transición digital. Sin embargo, también se le sumó la llamada ‘Gran Renuncia', las altas tasas de depresión y ansiedad en las personas", recalcó Florencia Tiscornia, Vicepresidente de Personas y Cultura de YPF.

Así, añadió: "Todo eso nos desafió a repensar no sólo la forma en que trabajamos y la manera en la que nos relacionamos, sino también la manera en la que nos organizamos para crear valor". A su vez, comentó que la clave de su transformación estuvo en entender que debían dejar de hablar con candidatos de propuestas relacionadas con compensación y beneficios, para pasar a pensar realmente cómo se vive y se siente trabajar en la empresa, a lo que llaman, 'experiencia de valor'.

Esteban Sacchi, director de Recursos Humanos de Ford Argentina, reveló una de las claves de su compañía: "Cuando intentamos atraer talentos, les contamos una cultura organizacional donde todavía la persona no está inserta. Por eso, lo mejor que podemos hacer para retener ese talento es hacer lo que dijimos que somos".

En esta línea, Martín Chávez, director Integrador de Recursos Humanos de Danone Cono Sur, expuso que "sobre todo después de la pandemia, empezamos a poner al empleado en el centro para construir nuevas formas de trabajar". A su vez, añadió: "Nos propusimos entender qué es lo que le pasa al empleado de Danone para que su viaje dentro de la empresa sea lo más placentero posible".