Central Puerto cerró un acuerdo con Patagonia Assets Limited para adquirir el 100% del paquete accionario de Patagonia Energy S.A. (PESA) y avanzar en su desembarco en Vaca Muerta, en una jugada que marca su ingreso al negocio hidrocarburífero. La operación incluye activos en la cuenca neuquina, donde PESA posee la concesión sobre los bloques Aguada del Chivato y Aguada Bocarey. “Este acuerdo se enmarca en la estrategia de crecimiento y expansión de la Sociedad, constituyendo un hito relevante en el proceso de diversificación de sus actividades. En particular, esta adquisición permitirá a la Sociedad ampliar su presencia en el sector energético, incorporando activos y capacidades que fortalecen su posicionamiento competitivo y generan nuevas oportunidades de desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo”, informó la empresa en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV). “Asimismo, la transacción contribuirá a optimizar la estructura de negocios de la Sociedad, diversificando sus fuentes de ingresos y mitigando riesgos asociados a la concentración en sus actividades tradicionales”, agregó. Central Puerto es uno de los mayores grupos energéticos de la Argentina. Tiene 16 generadoras eléctricas, entre centrales térmicas, parques eólicos y uno solar, más de 1600 empleados y un 14,9% del market share del mercado local. Su capacidad instalada es de 6938 megawatts (Mw). En los últimos años, la empresa avanzó en una estrategia de expansión y diversificación de negocios, en la que sumó proyectos en energías renovables, activos forestales e incluso exploración minera, con el objetivo de ampliar su matriz de ingresos y reducir su dependencia de la generación tradicional. En ese marco, también mantiene participaciones en el transporte y distribución de gas natural.