Carrefour compró una pequeña cadena mendocina para expandir su formato Express

Mientras está en proceso de venta de sus activos locales, Carrefour acaba de cerrar la compra de Súper A, una pequeña cadena mendocina con la que expandirá su formato Express en esa provincia.

Según indicó la firma Sauda, exdueña de la cadena mendocina, la transacción se hizo por el fondo de comercio y el traspaso de los locales se hará efectivo este mes.

"Incluye las 16 sucursales de Super A, ubicadas estratégicamente en la provincia de Mendoza, las cuales pasarán a formar parte de la red de Carrefour", explicó Sauda mediante un comunicado.

La compañía agregó que a partir de ahora se enfocarán en "nuevos proyectos de expansión". Además, aseguró que durante la negociación con Carrefour priorizó la continuidad de las fuentes de trabajo.

"Para Carrefour Argentina, esta adquisición representa un hito importante que le permitirá consolidar su crecimiento y expansión geográfica en la región, además de integrar un negocio con una sólida base de clientes y un alto potencial de desarrollo", detalló el comunicado.

En venta

Esta operación se cerró dos meses después de que Carrefour anunciara su intención de vender la operación en la Argentina. Fuentes que conocen las negociaciones explicaron que en ese momento las negociaciones por la cadena mendocina ya estaban en marcha y solo restaba cerrar la operación, algo que ocurrió ayer.

Carrefour tiene más de 650 tiendas en la Argentina

Carrefour tiene en la Argentina más de 650 sucursales en 22 provincias. Es la principal cadena de supermercados del país y opera en diversos formatos, desde hipermercados hasta tiendas de cercanía. Algunas de sus tiendas están emplazadas sobre terrenos propios de alto valor.