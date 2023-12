Cada vez más inversores extranjeros compran propiedades en la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires se convirtió en una de las ciudades más baratas de la región para comprar una propiedad. Esto generó, en el último semestre, un volumen inédito de demanda de extranjeros que buscan inversiones en ladrillo. En la actualidad, cerca del 8% de las operaciones que se hacen en la ciudad provienen de capitales del exterior, estiman las inmobiliarias. Hace un año, ese porcentaje era cero.

La explicación es sencilla: Buenos Aires ya no está dentro de las cinco ciudades más caras para comprar un inmueble de América latina. Actualmente, ocupa el séptimo puesto, según el Relevamiento Inmobiliario de América latina, elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Hace tres años, la capital argentina era la segunda ciudad más cara de la región, de acuerdo con el mismo relevamiento.

La razón principal es la caída de los precios de las propiedades, medidos en dólares. "La Argentina es un país barato, que ofrece una buena calidad de vida. Hoy, estamos cerrando operaciones con inversores de los Estados Unidos y del Este de Europa. Lo que hay que resaltar es que, en la mayoría de los casos, compran para vivir o para tener una propiedad en la Argentina, que vuelcan al alquiler temporario", explicó Daniel Bryn, dueño de Invertire Real Estate.

La reciente llegada masiva de rusos a la Argentina también impulsa la demanda de extranjeros en el país. "El 80% de quienes llegan de Rusia alquila. Pero hay un 20% restante que tiene muy buen poder adquisitivo y hoy está comprando propiedades", explicó el asesor inmobiliario. Este público se inclina, sobre todo, por Puerto Madero, con tickets que promedian los u$s 500.000.

Para Fabián Achával, dueño de la inmobiliaria homónima, el movimiento creció exponencialmente comparado con el año pasado. "Hoy, el 8% de las operaciones que se hacen en Capital provienen de capitales extranjeros", calculó.

" El año pasado, prácticamente, no existía este mercado. Es un fenómeno que arrancó en el último semestre de este año ", dijo Achával. " Actualmente, en términos reales, los precios están al mismo nivel que en 2003 y 2004 ", agregó.

Según el Relevamiento Inmobiliario de América latina, Montevideo es la ciudad más cara para comprar un inmueble, con un precio por metro cuadrado (m2) de u$s 3166.

Los precios de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires cayeron durante los últimos tres años.

Dos ciudades mexicanas completan el podio: Ciudad de México (u$s 2948) y Monterrey (u$s 2621). En el cuarto, Santiago de Chile (u$s 2499) y en el quinto, Guadalajara (u$s 2535). Rio de Janeiro está en el sexto lugar (u$s 2401) y Buenos Aires, recién, en el séptimo puesto (u$s 2358).

En los últimos tres años, los valores de publicación de inmuebles en venta en la Ciudad de Buenos Aires se desplomaron 28%. Pasaron de un promedio de u$s 3003 por m2 en 2020 a u$s 2300 en estos días.



Las zonas más buscadas





"Actualmente, tenemos demanda de todos lados: Europa, los Estados Unidos... Hasta los países vecinos. Lo que más buscan son barrios como Recoleta, Palermo y Belgrano", describió Achával.

Otra curiosidad de los inversores extranjeros es que apuestan a edificios históricos en el Centro y el Microcentro. " Están dispuestos a poner en valor la propiedad. Buscan edificios con estilo francés en zonas clásicas ", agregó.

El clima electoral ayudó también para que los inversores de países vecinos vieran con mejores ojos a Buenos Aires. " Hay muchas consultas por parte de Chile, Paraguay y muchos brasileños. Buscan departamentos de pequeñas dimensiones de dos y tres ambientes que estén en valor para invertir ", dijo Jorge Toselli, dueño de JT Inmobiliaria, que opera en la zona de Recoleta.