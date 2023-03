Llegan inmigrantes rusos y causan este efecto inesperado en la economía

Llegaron escapando de la guerra, a una tierra muy lejana y sin hablar en español. Más de 22.000 inmigrantes rusos arribaron en el último año a la Argentina en busca de tranquilidad. Esta ola migratoria ya se siente en el mercado de bienes raíces. En Palermo y Recoleta hay boom de demanda por alquileres temporarios, aunque también están impulsando la compra-venta de propiedades.

Según cifras oficiales, 22.200 rusos ingresaron a la Argentina solo en el último año. Entre ellos hay 10.777 mujeres, muchas con embarazos avanzados. En enero de 2022, justo antes de la invasión a Ucrania, eran 1037 rusos los que ingresaron al país . Un año después, solo en ese mes, fueron 4523 .

Este boom se siente en el mercado inmobiliario, sobre todo en los barrios de Palermo y Recoleta. En principio, porque allí se concentran las principales maternidades privadas de la Capital . Además, según los inmobiliarios, buscan barrios con actividad nocturna y edificios de categoría.

"De los últimos siete alquileres que hicimos en nuestra inmobiliaria, dos fueron a familias rusas", contó Daniel Bryn dueño de Invertire Real Estate que trabaja en la zona de Palermo.

Los departamentos de dos y tres ambientes son los más buscados en Palermo y Recoleta

"La mayoría de nuestros clientes son parejas jóvenes, recién llegados, con mujeres embarazadas a punto de parir que buscan inmuebles de dos y tres ambientes en los barrios de Recoleta, Barrio Norte y Palermo pero quieren alquileres temporarios con plazos de entre 3 y 6 meses", agregó el empresario inmobiliario.

Si bien la mayoría busca alquileres temporarios porque piensan quedarse un plazo corto en el país, también hay demanda de alquileres convencionales y hasta compra de inmuebles.

"Los alquileres que estamos cerrando hoy son por valores de entre u$s 700 y u$s 1000 por día con el pago de billete cash. Se suelen manejar en círculos muy cerrados y en general no hablan español, lo cual es un limitante muy grande", agregó Bryn.

Hoy, hay 15.000 departamentos en alquiler temporario. La diferencia en el retorno con un alquiler convencional es enorme. Un temporal tiene en promedio una rentabilidad del 7,5% en dólares por año mientras que uno convencional apenas un 3 por ciento.

Los inmigrantes rusos buscan departamentos ya amueblados

"Es un momento en donde vemos muchas operaciones con rusos en todos los segmentos, no solo alquileres sino también hay ventas. Lo que vemos es que esa demanda está creciendo con el paso de los meses", agregó Fabián Achaval dueño de la inmobiliaria homónima que opera en la zona más buscada por los rusos.

"En nuestro caso en los últimos meses hicimos operaciones de venta con rusos tanto con tickets bajos como altos. Vemos que llegan tanto de clase alta como un público más de clase media que buscan opciones más económicas", agregó al respecto Achaval.

Para los inmobiliarios, los rusos se convirtieron en un nuevo factor de demanda clave para el mercado inmobiliario. "Los extranjeros, precisamente de nacionalidad rusa, nos visitan todos los días. Entre cinco o seis familias pasan por nuestras oficinas por día. Quieren alquilar a 36 meses pero en la mayoría de los casos no presentan recibos de sueldo en blanco ni garantía, por lo que no podemos hacer la operación", agregó Jorge Toselli, dueño de JT Inmobiliaria que maneja la zona de Recoleta.

"El principal limitante es el idioma. Todo lo tenemos que hacer en inglés", agregó Toselli. De hecho, hay inmobiliarios que están trabajando puntualmente con este público y hacen entre 2 y 3 contratos de alquileres por día.