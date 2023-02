Socios de Bulgheroni tuvieron una ganancia récord de casi u$s 28.000 millones en 2022

La petrolera británica BP anunció un beneficio récord de u$s 28.000 millones en 2022 y aumentó su dividendo. El incremento en las ganancias llega después de resultados similares de otras compañías del sector como Shell, Exxon Mobil y Chevron la semana pasada, después de que los precios de la energía se dispararan tras la invasión rusa de Ucrania.

Tres años después de que el CEO, Bernard Looney, tomara el timón con un ambicioso plan para desviar a BP del petróleo y el gas hacia las energías renovables y las energías con bajas emisiones de carbono, la empresa anunció que aumentará el gasto anual en ambos sectores en u$s 1000 millones de dólares, centrándose más en el desarrollo de biocombustibles con bajas emisiones de carbono e hidrógeno. Este anuncio enfureció a activistas del clima, según informó la agencia Reuters.

La compañía redujo sus planes de reducción de la producción de petróleo, con el objetivo de producir 2 millones de barriles equivalentes de petróleo al día en 2030, lo que supone una reducción del 25% con respecto a los niveles de 2019, frente a los planes anteriores de reducción del 40%.

Los resultados de BP se vieron afectados por una menor actividad en el comercio de gas tras un tercer trimestre "excepcional", un mayor mantenimiento de las refinerías y unos precios más bajos del petróleo y el gas. A pesar de ello, el beneficio anual de BP, u$s 27.600 millones, superó el récord de 2008, u$s 26.000 millones, a pesar de la depreciación de u$s 25.000 millones de sus activos rusos.

La semana pasada Shell también anuncio resultados récord

Con estos números, la compañía pudo aumentar su dividendo un 10%, hasta 6,61 centavos por acción, tras haberlo reducido a la mitad a raíz de la pandemia, y anunciar planes de recompra de acciones por valor de u$s 2750 millones en los próximos tres meses, tras haber comprado u$s 11.700 millones en 2022.

Transició energética

BP reiteró sus planes de dividir su gasto hasta 2030 a partes iguales entre el negocio del petróleo y el gas y sus negocios de transición energética. Para ello elevó el presupuesto total hasta u$S 18.000 millones. En la actualidad, los negocios de transición, como las energías renovables y la recarga de vehículos eléctricos, representan alrededor del 30% del presupuesto actual, frente al 3% de 2019.

BP mantuvo sus perspectivas de rentabilidad de las energías renovables prácticamente sin cambios, entre el 6% y el 8%, sin tener en cuenta la deuda, a pesar de que los costos mundiales de producción de energía eólica marina se han disparado en los últimos meses.

Looney dijo que la producción eólica y solar de BP se centrará más en el suministro de energía renovable para generar biocombustibles e hidrógeno bajo en carbono. La estrategia se centrará especialmente en Estados Unidos, donde la histórica Ley de Reducción de la Inflación ofrece créditos a la inversión y recortes fiscales.

BP, cuyas operaciones comerciales impulsan aún más el rendimiento de las energías renovables, mantuvo sus planes de tener 50 gigavatios (GW) de proyectos renovables en desarrollo y 10 GW en funcionamiento para 2030. Además, espera rentabilidades superiores al 15% de su negocio de bioenergía y de sus negocios combinados de recarga de vehículos eléctricos y tiendas de conveniencia, al tiempo que busca rentabilidades de dos dígitos en el hidrógeno.

El objetivo es que, de aquí a 2030, las actividades de transición generen unos beneficios de entre u$s 10.000 y u$s 12.000 millones, de un total de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (ebitda) de entre u$s 51.000 y u$s 56.000 millones.