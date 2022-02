Autorizan que ITA, la nueva Alitalia, empiece a volar en la Argentina: desde cuándo lo hará

La 'nueva Alitalia' se prepara para comenzar a volar en la Argentina . La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizó el inicio de operaciones de Italia Transporto Aéreo SPA (ITA Airways), a través de la Resolución 51/2022, publicada en el Boletín Oficial este jueves.

La compañía -que surgió de la estatización de Alitalia- fue habilitada a operar vuelos regulares internacionales de pasajeros y carga entre Roma y Buenos Aires desde el Aeropuerto Internacional Fiumicino-Leonardo da Vinci y el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

Aún no hay precisiones sobre cuándo iniciará sus actividades en el país la sucesora de Alitalia. En el sector, esperan que empiece a operar en abril. No obstante, resta la confirmación de la fecha y las frecuencias que ofrecerá. "La empresa acreditó los recaudos legales para volar. Todavía no presentó una propuesta de programación", aclararon desde ANAC.

La empresa recibe una autorización independiente de la que obtuvo, en su momento, Alitalia, ya que formalmente se trata de una firma diferente, más allá de que se la considere una continuidad de la operación de la aerolínea de bandera italiana.

Teniendo en cuenta que Aerolíneas Argentinas tiene suspendida momentáneamente la ruta Buenos Aires-Roma, ITA sería la única aerolínea que conectaría ambas capitales de forma directa.



La flota inicial de la compañía estará compuesta por 52 aviones -45 para vuelos regionales y siete para vuelos intercontinentales- y se ampliará a 78 en el transcurso del año. A fines de 2025, está previsto que llegue a 105 aviones, de los cuales 81 serán de nueva generación, con un consumo menor de combustible y más amigables con el medioambiente. En cuanto a los slots, ITA venderá el 15% de los que posee Alitalia en Linate y el 57% de los de Fiumicino.

ITA comenzará a operar en el país

La aérea iniciará operaciones con una planta de entre 2750 y 2950 empleados a nivel global, a la que se sumarán, más adelante, otros 5700. Prevé finalizar el año con alrededor de 8600 trabajadores, 1400 menos de los que cesó actividades Alitalia.

Así, en un contexto de incipiente reactivación del turismo internacional y flexibilización de las restricciones sanitarias, nuevas empresas, como ITA, y otras que suspendieron su actividad en la Argentina, como Gol, vuelven a apostar por el país. Asimismo, otras reconsideran regresar, como Qatar Airways, con motivo del Mundial de Qatar 2022.

El fin de Alitalia

Alitalia dejó de conectar Buenos Aires con el aeropuerto de Fiumicino en febrero de 2021. Desde entonces, mantuvo la operación suspendida hasta nuevo aviso. Prorrogó la reanudación de los vuelos en sucesivas oportunidades.

En julio anunció que extendería la suspensión hasta el 30 de septiembre inclusive. Luego, la postergó hasta el 30 de octubre. Tras el cambio de manos, ITA extendió, una vez más, el plazo hasta este año.

El 14 de octubre fue el último día de vida de Alitalia

El 14 de octubre fue el último día de vida de Alitalia, intervenida desde el 2 de mayo de 2017. La crisis financiera que arrastraba la empresa se agravó con la pandemia, lo que aceleró la estatización por parte del Gobierno.

Las pérdidas económicas llegan a 11.400 millones de euros y la facturación cayó un 65% desde el brote del coronavirus, lo que representó ingresos por 1100 millones de euros. Durante 2021, recibió una inyección de liquidez inicial de 700 millones de euros. Para este año, están previstos otros 400 millones y el plan para 2023 involucra a 250 millones más.