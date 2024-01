Aun con menos argentinos, Punta del Este vive temporada récord de vuelos privados: cuánto cuestan

Incluso con menos argentinos, Punta del Este vive una temporada récord de vuelos privados con un promedio de 80 operaciones diarias en la ruta que conecta el Aeropuerto de San Fernando con el de Laguna de Sauce, ubicado a 20 kilómetros del balneario turístico.

La caída del 6% en la concurrencia de argentinos que viajaron al país vecino comparado al verano anterior, según el Ministerio de Turismo de Uruguay, no frenó los viajes en jets privados, que crecieron un 50% comparado a 2019 y entre un 20% y 25% respecto del año pasado. El aeropuerto uruguayo recibió más de 5000 aviones privados en 2023, de los cuales el 85% tuvieron como origen o destino San Fernando.

Los argentinos encabezan la lista de países que aportan la mayor cantidad de visitantes al destino más codiciado de Uruguay, y con ello se consolida la tendencia en auge de vuelos chárter, que estalló en la pandemia ante la suspensión de la actividad aerocomercial y el 'veranito' de los años siguientes, con la conveniencia para los pasajeros de abonar el servicio a dólar oficial .

A eso se suma que el público de lujo que consume esta propuesta, y que con el coronavirus se acostumbró a ella, opta por seguir viajando de esta forma ante la limitada conectividad y la alta demanda, que encarecieron los precios de los pasajes tradicionales. En clientes corporativos, se suman las cancelaciones y reprogramaciones de vuelos comerciales por medidas gremiales de personal aeronáutico.

Así, cada vez más famosos y empresarios de alto poder adquisitivo eligen esta alternativa, que rara vez tiene demoras o cancelaciones (excepto cuestiones climáticas) y puede contratarse con poca antelación para asistir a eventos y reuniones de trabajo de último momento.

Los vuelos privados a Punta del Este crecieron un 50% versus 2019 y entre un 20% y 25% respecto de 2023.

Aerolíneas Argentinas es la única aerolínea con vuelos regulares entre Buenos Aires y Punta del Este, con dos frecuencias diarias y precios que oscilan entre $ 267.418 y $ 879.094 (según la fecha) la ida y vuelta. Antes, Flybondi operó una ruta estacional, pero no la retomó luego de levantadas las restricciones tras el Covid-19. Por el lado de las navieras, Buquebus y Colonia Express ofrecen conexión con Punta del Este desde los puertos de Colonia y Montevideo, con precios entre $ 120.000 y $ 450.500 los pasajes de ida y vuelta.

Las empresas que ofrecen viajes en vuelos privados

En la ruta Buenos Aires-Punta del Este, Flyzar ofrece el alquiler de 10 aviones de pequeño, mediano y gran porte (modelos Lear Jet 40, 45 y 60, y Phenom 100) de entre seis y nueve asientos. "Tenemos un promedio de cinco a siete vuelos diarios. En Navidad y fin de año, llegamos a tener entre 12 y 15. El mercado está en crecimiento constante", señaló Cecilia Serman, responsable comercial de Flyzar.

La compañía hizo un 25% más de vuelos a Punta del Este respecto de la temporada anterior y sumó usuarios. "Los nuevos clientes suelen contactarnos porque nos encuentran por Internet y, especialmente, por el boca a boca. Clientes frecuentes nos recomienden con conocidos", explicó Serman.

Rentar un avión de Flyzar para volar entre Buenos Aires y Punta del Este ronda entre u$s 6000 y u$s 8000.

Rentar un avión completo para esta ruta ronda entre u$s 6000 y u$s 8000, independientemente de cuántos pasajeros vuelen. Estas cifras pueden subir, por ejemplo, si se quiere usar Aeroparque o Ezeiza en vez de San Fernando, o si los viajeros necesitan que el avión los espere determinado tiempo.

"El servicio es cada vez más requerido por usuarios que aprecian las ventajas y que antes viajaban en vuelos comerciales y ahora lo hacen con más flexibilidad, con elección de horarios, modificaciones y atención las 24 horas en la previa", agregó la ejecutiva.



Hace 35 años, la empresa familiar -que cambió varias veces de nombre y desde 2009 funciona con su actual denominación- fue pionera en desarrollar el negocio de la aviación privada en la Argentina . Ofrece conexión a todas partes del mundo, con excepción de Rusia y Ucrania por el conflicto bélico entre ambas naciones.

Fly Flapper ofrece tramos en torno a u$s 460 por persona en vuelos privados compartidos a Punta del Este.

Por su parte, Fly Flapper tiene tramos en vuelos privados compartidos en torno a u$s 460 por persona, mientras que el boleto ida y vuelta cuesta alrededor de u$s 940. El alquiler de una aeronave para tres pasajeros arranca en u$s 1500. Desde 2021 que desembarcó en la Argentina y Uruguay, el marketplace funciona como un 'Uber' de los taxis aéreos y permite comprar los tickets online con el objetivo de popularizar el alcance del servicio. Desde el 25 de diciembre a la fecha, vendió un promedio de dos vuelos por día a Laguna de Sauce y desde el 1° de enero, 95 a nivel global.

Julio Manco, director ejecutivo y General Manager para América del Sur de Fly Flapper, destacó la buena temporada: "Es récord el intercambio de vuelos privados entre la Argentina y Uruguay. La demanda es creciente y Uruguay es el destino más buscado no solo en traslados charter, sino también en venta de asientos".

"Entre los consumidores de este servicio de lujo, se destacan empresarios, CEOs, ejecutivos, celebridades y turistas de alta gama. La baja probabilidad de cancelación, sumado a la elección de horarios y la reducción de tiempos tanto en trámites como esperas dentro de aeropuertos, generan cada vez más adeptos", resaltó Manco.

Los vuelos privados de Hangar Uno a Punta del Este que cuestan u$s 1800 para cuatro pasajeros y u$s 3800 para siete.

Esta temporada, Hangar Uno, firma con más de 30 años que comercializa y opera aeronaves, realiza cuatro vuelos diarios en promedio con Punta del Este que cuestan u$s 1800 para cuatro pasajeros y u$s 3800 para siete. Ofrece la posibilidad de contratar el servicio hasta cuatro horas antes y sus clientes son, especialmente, futbolistas, empresarios y funcionarios.

"Ofrecemos una experiencia premium y un espacio VIP exclusivo para descansar previo al vuelo, con catering de primer nivel. Los clientes no realizan check-in y son trasladados en aeronaves de primer nivel con poco uso y mantenimiento profesional", afirmó Matías Cassano, vicepresidente de la compañía, que en 2022 fue adquirida por el grupo empresario GCDC, que ofrece soluciones de movilidad y cuenta con 7300 metros cuadrados de hangaraje para sus aviones y helicópteros.