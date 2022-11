Lanzan vuelos privados compartidos a Punta del Este y Brasil: llega una aérea al país con tarifas más bajas

La compañía de aviación privada brasileña Flapper continúa su plan de expansión y aterrizó en el país, tras levantar u$s 5,6 millones en una nueva ronda de inversión, con la participación de los fondos de capital DXA y Arien Invest. La suma complementa los u$s 2 millones recaudados en 2021, en una ronda semilla, de la aceleradora líder de Brasil, ACE, y e invesores individuales.

Con una inversión prevista de u$s 1 millón para la instancia inicial de sus actividades locales, Flapper ya tiene vuelos a Uruguay, con Buenos Aires-Punta del Este como ruta principal desde la Argentina. Sus servicios incluyen también viajes a Brasil, a destinos como Río de Janeiro.

De cara al verano, la empresa -que se fundó en 2016 y además está presente en Chile, Colombia, México, los Estados Unidos, Portugal y Emiratos Árabes- ofrecerá jets privados con la particularidad de que serán viajes compartidos, con capacidad para transportar entre 10 y 12 personas por unidad.

Su objetivo es facilitar el acceso a vuelos chárter con precios más bajos que sus competidores. Para eso, lanzó tarifas inferiores a u$s 300 por tramo, cuando en el mercado los mismos trayectos trepan a, como mínimo, el doble. Se podrán abonar en pesos, mediante pago con tarjetas de crédito.

Paul Malicki, fundador de Flapper, es optimista sobre las perspectivas de crecimiento en el país y el Cono Sur. "La intención es invertir, al menos, u$s 1 millón en la primera etapa en la Argentina, para promover esta nueva modalidad que introducimos al mercado. Buscamos aumentar significativamente nuestras operaciones en los próximos 12 meses", anticipó.

Los nuevos fondos se destinarán a inversiones en tecnología y la ampliación de la red aérea. "Con la expansión regional, Flapper buscará consolidar su liderazgo a través de su plataforma disruptiva, preparada para ofrecer un espectro completo de servicios de aviación ejecutiva, con pay-per-seat deals en vuelos chárter", señaló Malicki.

CÓMO FUNCIONARÁN LOS VUELOS COMPARTIDOS DE FLAPPER EN LA ARGENTINA

Así, la firma comercializará 'empty legs', asientos individuales en los vuelos compartidos en más de sus 1000 aeronaves, entre aviones y helicópteros homologados como taxis aéreos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que partirán desde el Aeropuerto de San Fernando.

Las operaciones a Uruguay se realizarán entre esa terminal y la base aérea vecina de Laguna del Sauce. Unirán Buenos Aires con Punta del Este con un servicio semanal durante diciembre y enero, como parte de la estrategia delineada para la temporada alta.

La elección de esta ruta tiene que ver con que la costa uruguaya recibe más de 200.000 viajeros por año, de los cuales el 75% de ellos provienen desde la Argentina. Terminado el verano, la intención es seguir ofreciendo vuelos a destinos de alta demanda, como centros de esquí.

Flapper trabaja con una tecnología que permite a los usuarios solicitar cotizaciones en tiempo real, de forma similar a plataformas como Uber, Cabify y DiDi, en las que se solicitan y reservan viajes. Desde la empresa, explicaron que el servicio es simple y rápido, por lo que los pasajeros podrán contratarlo faltando unas pocas horas al inicio del vuelo.

"Solo tienen que descargar la aplicación móvil de la compañía, consultar la fecha y la hora de los vuelos compartidos ya confirmados y verificar los lugares disponibles. Podrán realizar la reserva desde la misma app y recibirán un mail con los detalles", explicaron desde Flapper.

Con este novedoso sistema, la compañía busca ampliar el uso de la aviación privada a pasajeros de clase media y media-alta, mediante la comercialización de un producto inexistente hasta el momento en el país. Ya tienen más de 350.000 clientes de todo el mundo .

Crecimiento de los vuelos privados

En los últimos tres años, el mercado de la aviación ejecutiva se consolidó a nivel regional y nacional, especialmente en la pandemia, debido a las restricciones que sufrió la industria aerocomercial como resultado de la cuarentena aérea, que suspendió durante meses el funcionamiento de vuelos regulares.

La Argentina cuenta hoy con más de 70 jets certificados, número similar con el que posee Brasil.

Según WingX, software especializado en el seguimiento de vuelos, América del Sur fue uno de los mercados de mayor crecimiento este año, con un alza del 67% de vuelos ejecutivos realizados en comparación a 2021. La cifra se encuentra un 30% por encima del promedio global y fue traccionada tanto por viajeros de lujo como de negocios . En la región, se mueven más de u$s 2000 millones anuales.

Pese al contexto económico local, la Argentina se convirtió en una plaza relevante para el negocio de la aviación privada, debido a la alta calidad de la flota de aviones. El país cuenta hoy con más de 70 jets certificados, según la ANAC, número similar con el que posee Brasil, mercado donde predominan las naves turbohélice.