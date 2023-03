Arrancó Travel Sale: qué descuentos se consiguen, qué novedades hay y cómo impacta PreViaje 4

Ya está en marcha Travel Sale, la maratón de descuentos más importante en viajes por el país y al exterior. En esta ocasión, participan más de 30 empresas de turismo y se extenderá hasta el 2 de abril.

Durante los siete días del evento, se conseguirán rebajas de entre un 20% y un 65%. Las promociones serán comercializadas por las agencias , el mayor canal minorista de ventas de viajes de la Argentina, con el objetivo de impulsar la recuperación del turismo.

Qué ofertas se conseguirán en Travel Sale

A diferencia de lo que se creía inicialmente, las ofertas no se podrán combinar con PreViaje. La organización confiaba en que esto sería posible. Pero la maratón empezó este lunes y todavía no se lanzó la cuarta edición del programa oficial que devuelve la mitad de los gastos en turismo dentro del país en forma de crédito para nuevos consumos. El Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación aún no tiene una fecha definida en la que se abrirá la venta de PreViaje.



Al igual que en 2021 y 2022, el foco estará puesto especialmente en destinos locales. Serán los protagonistas de esta iniciativa que realiza desde 2015 la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) con el apoyo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

El combo incluirá descuentos y cuotas en servicios dentro del país, como paquetes, vuelos, hoteles, excursiones, asistencia al viajero, traslados, alquiler de autos y más. Entre los destinos 'estrella', se encuentran los que recientemente tuvieron mejor performance: Mar del Plata, Iguazú, Bariloche, Calafate, Mendoza y Salta.

Pero Travel Sale también ofrecerá promociones para viajes internacionales. Se conseguirán ofertas en los destinos más buscados, como Brasil, el Caribe, México, Chile y España. Cabe aclarar que en estos casos no se podrá pagar en cuotas, dada la imposibilidad que rige de financiar servicios turísticos en el exterior .



Como novedad, las marcas adheridas lanzaron premios para incentivar la compra, con regalos que incluyen pasajes aéreos, excursiones, traslados y asistencia al viajero.



Entre las principales propuestas de Almundo, hay 12 cuotas sin interés en paquetes para viajar por la Argentina, un 65% off en hoteles del Caribe y un 35% de descuento en paquetes internacionales. Las rebajas son válidas tanto en la plataforma online de la empresa como por teléfono y en las más de 100 sucursales que la compañía tiene en el país.

Despegar ofrece también hasta 12 cuotas sin interés para hoteles, paquetes y escapadas dentro del país y ofertas exclusivas para Brasil. Además, hay promociones exclusivas en la app, como descuentos en vuelos y alojamientos.



Expectativas de las agencias de viajes para este Travel Sale

La organización del evento tiene altas expectativas por la demanda en alza. Tras un verano récord en destinos nacionales, la apuesta es replicar los resultados en temporada baja para desestacionalizar el consumo y no depender solo de los meses más fuertes, una estrategia que la industria impulsa desde la reanudación de los viajes luego de la pandemia, con eje en el formato de escapadas . Las agencias ya registran alta demanda para Semana Santa y las vacaciones de invierno.

A su vez, la caída de poder adquisitivo hace que cada vez más consumidores comparen precios a la hora de viajar y quieran congelar los precios. Según un estudio de la consultora Focus Market y la plataforma Turismocity, en los últimos tres años los pasajes aéreos de cabotaje se encarecieron hasta un 838% contra un 315% de inflación. En ese sentido, el evento representa una oportunidad para quienes quieren contratar viajes más baratos.

"Travel Sale ya es un clásico en la agenda del turismo. Impulsamos acciones para generar nuevas oportunidades de negocios para las agencias. No solo se trata de brindar ofertas, sino de demostrar el respaldo que tienen los agentes", destacó Andrés Deyá, presidente de Faevyt.



"Ofreceremos una vidriera para que agencias de todo el país se sumen con propuestas y ofertas atractivas, mostrando el diferencial de cada destino. El sector tiene como característica la innovación constante. Apostamos a otra edición histórica", adelantó Martín Romano, vocero del Travel Sale y CEO de Atrápalo.

En 2022, las empresas participantes reportaron un crecimiento del 50% en las ventas y el tráfico de sus sitios web comparado con las semanas anteriores al evento. Con una oferta de más de 600 productos en diversos destinos, la campaña generó más de 768.000 visitas a la página web oficial y más de 3 millones de impresiones.