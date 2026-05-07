Durante más de cinco décadas, la ciencia consideró perdida a una especie representativa del Pacífico mexicano. No obstante, el inicio del año 2026 trajo consigo una revelación histórica: el nacimiento de ocho polluelos recuperó el interés mundial por un ave que muchos habían dado por extinta. Se hace referencia a la paloma de Socorro, cuya existencia en estado silvestre se declaró extinguida desde la década de 1970. Su reciente reproducción en un zoológico europeo no solo constituye un triunfo biológico, sino que establece un hito en los esfuerzos contemporáneos de conservación. Con un estimado de solamente 200 ejemplares vivos bajo cuidado humano en todo el orbe, cada nuevo nacimiento adquiere un significado estratégico. Para la comunidad científica, estas crías representan un genuino banco genético que mantiene viva la esperanza de recuperar la especie. La especie fue erradicada en su totalidad de su hábitat natural en un breve lapso. Únicamente un reducido grupo había sido reubicado anteriormente a zoológicos, convirtiéndose así en los últimos individuos sobrevivientes. En la actualidad, esos especímenes mantienen una población global limitada, cuya sustentabilidad está supeditada a la intervención científica. Originaria de la Isla Socorro, un territorio mexicano apartado en el océano Pacífico, esta ave vio la extinción de su hábitat tras la llegada del ser humano. La introducción de gatos ferales y ganado ovino devastó las áreas de anidación, ocasionando un colapso poblacional acelerado. La reproducción fue factible gracias a una red de colaboración entre instituciones de Europa y Norteamérica que coordina meticulosamente cada emparejamiento. Los expertos emplean análisis genéticos avanzados para seleccionar parejas compatibles y así fortalecer la diversidad biológica. Los lugares de nacimiento de las crías replican con exactitud las condiciones originales de la Isla Socorro. Se supervisan la humedad, la dieta y las áreas de nidificación para estimular comportamientos naturales y facilitar el éxito reproductivo. Los expertos advierten que liberar aves antes de tiempo podría resultar fatal si el ecosistema aún no se encuentra preparado. La naturaleza requiere varios años para recomponerse y cualquier intento prematuro podría poner en riesgo décadas de trabajo científico. A pesar de que el nacimiento de las crías genera un notable entusiasmo, la reintroducción en libertad aún enfrenta obstáculos significativos. La isla está inmersa en un complejo proceso de restauración ecológica, que abarca la erradicación de especies invasoras y la recuperación de la vegetación original.