Argentina tiene la peor expectativa de empleo del mundo: cuáles son las razones

Argentina vuelve a tener la peor expectativa de empleo del mundo. Hace más de un año, ocupa el último lugar entre los 42 países encuestados por Manpower, pero en esta oportunidad las proyecciones para el primer trimestre de 2025 son aún peores y se ubican en terreno negativo: -1% de contrataciones ajustado por estacionalidad cuando el promedio global es de 24%.

La Expectativa Neta de Empleo (ENE) revela que el 29% de los empleadores planea aumentar sus dotaciones de personal, el 28% disminuirlas, el 39% no espera realizar cambios y el 4% restante no sabe si los realizará durante el periodo relevado.

En esta línea, Luis Guastini, director general y presidente de ManpowerGroup Argentina, recordó que la última vez que Argentina tuvo una expectativa de empleo negativa fue en 2020, en medio de la pandemia.

Expectativa Neta de Empleo (ENE) de Manpower

De esta manera, se observa un declive de 5 puntos porcentuales en la comparación trimestral y sin cambios en la interanual.

Pese a que las variables macroeconómicas están mejor, no es suficiente y en las empresas prima la estrategia del "wait and see" . El informe coincide con lo expresado por los empresarios, que esperan mayores certezas y una contiguidad en las políticas económicas, para desembolsar dinero y poner en acción planes de crecimiento.

"Somos el país que tiene mejor idioma inglés, mejor nivel de universidades en toda la región, mayor cantidad de científicos por cada mil habitantes. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que todavía no se ve a Argentina como un país que muestre cierto grado de confianza a la hora de hacer inversiones , y eso, después se termina observando en los indicadores de Expectativa Neta de Empleo", detalló Guastini.

Otro punto que resaltó en el informe es que, son las microempresas y las pequeñas empresas las que proyectan contratar empleados, y no las grandes compañías. Es así, ya que las primeras son más dinámicas y cuando ven que hay una reactivación, no tienen tantas limitaciones para contratar como puede tener la una grande.

Sector por sector, cuáles son las expectativas de empleo

En cinco de las nueve actividades económicas relevadas los empleadores esperan incrementar sus nóminas durante el primer trimestre de 2025:

Tecnología de la Información lidera esta tendencia con una ENE de 16%.

Energía y Servicios Públicos, con una ENE de 13%.

Industrias y Materiales con una ENE de 10%.

Finanzas y Real Estate con una ENE de 5%.

Sanidad y Ciencias de la Vida con una ENE de 2%.

Por el contrario, bienes y servicios de consumo reporta las expectativas de contratación más débiles con una ENE de -5%.

Expectativa Neta de Empleo (ENE) de Manpower

En comparación con el último trimestre del 2024, las expectativas de contratación se debilitan en siete de los nueve sectores industriales relevados. El mayor declive es reportado por Transporte, Logística y Automoción, que si bien es una de las pocas industrias que tiene expectativas positivas, registró una disminución de 9 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.

"Si bien el sector de logística cuando uno habla con con los empresarios de esa industria te dicen que tienen buenas expectativas; en general, para el primer trimestre el sector se muestra bastante más cauto a la hora de contratar personal y las inversiones estarán más avanzado el 2025", reveló el Presidente de ManpowerGroup Argentina.

Lo mismo ocurre con el turismo, que tras haber haber sido uno de los motores de 2024, el año que viene tendrá una postura cauta ante la baja esperada del turismo receptivo, e incluso de viajeros argentinos que optarán por vacacionar en el exterior.

Los puestos vinculados a las nuevas tecnologías son los que traccionan las expectativas de empleo

Por otra parte, y contrario a la tendencia instalada, la consultora indicó que la tecnología "crea más puestos de trabajo de lo que destruye". Al observarse en detalle, de los sectores que proyectan ampliar su plantilla de empleados, solo tres industrias son las que están empujando para arriba, y en su mayoría, están vinculadas a puestos de trabajo generados por innovación e irrupción de nuevas tecnologías.

Por lo que, si esas industrias no estuvieran, la expectativa de empleo sería mucho más negativa.

Qué pasará con el empleo, según regiones

En tres de las seis regiones del país encuestadas, los empleadores esperan aumentar sus nóminas durante el primer trimestre del 2025. El Noroeste Argentino (NOA) lidera esta tendencia, con una ENE de 15%, seguido por la región de Cuyo, con una ENE de 13%; mientras que el Noreste Argentino (NEA) arroja las expectativas de contratación más débiles, revelando una ENE de -7%.

Expectativa Neta de Empleo (ENE) de Manpower

En comparación con el trimestre anterior, los resultados indican que las intenciones de contratación se fortalecen en dos de las seis regiones. El NOA lidera esta tendencia con un incremento de 19 puntos porcentuales, seguido por Cuyo, con una mejora de 11 puntos. Por el contrario, el Noreste Argentino (NEA) muestra un decrecimiento de 18 puntos porcentuales.

Mientras que, en la comparación interanual, las expectativas aumentan en tres de las seis regiones relevadas. El crecimiento más significativo se observa en el NOA, con un incremento de 10 puntos porcentuales. Mientras que, el NEA presenta una disminución de 14 puntos.