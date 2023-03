Alquileres sin freno: en el primer trimestre del año subieron casi 26%, por encima de la inflación

El valor de los alquileres no para de subir. En el primer trimestre del año los precios tuvieron un alza del 25,7%, casi cinco puntos por encima de la inflación estimada para este periodo que está cerca del 21 por ciento.

Los datos se desprenden de un informe de Zonaprop. Según el portal, los precios de alquiler pedidos por los propietarios aumentaron un 8,3% en marzo.

Hoy los alquileres parecen no tener techo. Es que la aceleración de los valores evidenciada en el primer trimestre del año es muy superior al acumulado de los últimos tres meses del año pasado (en octubre, noviembre y diciembre la suba registró un alza del 17,3%).

Por qué los alquileres siguen subiendo

El principal problema que impacta en los valores de los alquileres es la falta de stock. A partir de la nueva ley que rige al mercado, muchos propietarios decidieron quitar del mercado sus propiedades achicando la oferta a números récord a la baja.

"El valor de alquiler de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires es de $ 96.578 por mes. Mientras que, un departamento de dos ambientes alcanza los $ 116.822 al mes y una unidad de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $ 156.078", resaltaron desde Zonaprop.

Los valores en los barrios con más demanda tienen precios en dólares. Si bien en la mayoría de los casos se abona en pesos, en algunos casos también se pide el pago de dólares billete.

"Esta tendencia se vio en aumento en los últimos dos años. Los números generales de la oferta de propiedades en alquiler en dólares era apenas del 5% hoy estamos hablando del 39%. Esto tiene que ver con la Ley de Alquileres y la caída del stock disponible para la renta", explicó Rodrigo Lejtman, economista de Zonaprop.



Valores, barrio por barrio

Palermo se posiciona como el barrio más caro en la Ciudad de Buenos Aires con un precio medio de $ 148.488 por mes.

El stock de propiedades en oferta se redujo por la Ley de Alquileres

Le siguen Chacarita y Villa Ortúzar con $ 141.183 y $ 136.564, respectivamente. Mientras que en la zona media se encuentran Villa Pueyrredón ($ 114.151), Boedo ($ 111.854) y Villa Gral Mitre ($ 106.903) mensuales).

En el otro extremo se ubican los barrios más económicos para alquilar que son Mataderos ($ 81.992 ), Liniers ($ 86.953 ) y Floresta ($ 90.456).



Qué pasa con las ventas

El valor de los departamentos a la venta descendieron un 0,5% en el mes. En el primer trimestre del año, los valores acumulan una caída del 1,2%, inferior a la registrada en el primer trimestre de 2022 (1,6%).

La tendencia de los últimos meses marca una ligera desaceleración. "En marzo, el valor de un monoambiente a la venta tiene en promedio un precio de u$s 94.526. Por otro lado, un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un precio de u$s 113.935. Mientras, un departamento de tres ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 160.004.



Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en febrero el volumen de escrituras fue un 12% superior en relación al mismo mes de 2022. En los primeros dos meses del 2023, el volumen de escrituras registró un aumento del 22% respecto a los números del año pasado. Sin embargo, es un 14% por debajo de lo registrado en 2019 y un 58% menos que en 2018.



El ranking de precios por barrio está encabezado por Puerto Madero (u$s 5.638 el m2), Palermo (u$s 2.918) y Belgrano (u$s 2.711). Mientras que, los barrios más económicos son Lugano (u$s 1.026 ), Nueva Pompeya (u$s 1.373) y La Boca (u$s 1.464 ).