Los precios de los alquileres suben 114% en lo que va del año: ¿cuánto sale un departamento en la Ciudad?

El efecto Milei y la Ley de Alquileres se siente en los precios de los alquileres que, en agosto, batieron un nuevo récord. Los valores de publicación subieron un 12,8%, por encima de la inflación estimada por privados, que es cercana al 11 por ciento.

De acuerdo con un relevamiento realizado por Zonaprop, los precios de los alquileres aumentaron un 12,8% en agosto. Por cuarto mes consecutivo marca un récord de incremento mensual desde el inicio de la serie Zonaprop.

Los precios de los alquileres aceleraron su marcha y acumulan un 114% de incremento en lo que va del año. Se trata de 40 puntos por encima de la inflación que en agosto, según los privados, acumula un incremento del 70 por ciento.

Cuánto sale alquilar en CABA

Un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires tiene un precio promedio de $ 155.426 por mes, un departamento de dos ambientes alcanza los $ 198.873 y una unidad de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $ 260.984 por mes.

Lo cierto es que el 70% de la plaza hoy está dolarizada . "Hoy lo que observamos es que no hay unidades en alquiler. Los contratos están en stand by a la espera de que las modificaciones de la Ley se aprueben en el Senado", explicó Alejandro Bennazar, presidente de Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).

Sin tomar en cuenta Puerto Madero, Nuñez se posiciona como el barrio más caro en la Ciudad de Buenos Aires con un precio medio de $ 270.728 por mes. Le siguen Coghlan y Palermo con $ 260.689 y $ 260.146 mensuales, respectivamente.

En la zona media se encuentran Saavedra ($ 213.785 por mes), Villa Ortúzar ($ 207.633 mensuales) y Villa Gral Mitre ($ 199.937 ).

Los barrios más económicos para alquilar son Vélez Sarsfield ($ 157.681), Constitución ($ 167.970 ) y Floresta ($ 170.113 ).

Los precios de los alquileres baten un nuevo récord

Qué pasa con la venta de propiedades

Los precios registraron un incremento mensual, según los datos de Zonaprop, del 0,3% en agosto. Sin embargo, en 2023 el descenso acumulado es de 1,8%, aunque menor al registrado en años anteriores. Este dato es un indicio de que los precios llegaron a su piso y no seguirán su proceso a la baja.

Actualmente el valor de un monoambiente para la venta es de u$s 94.153. Por otro lado, un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de u$s 113.379. Mientras que una unidad de tres ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 158.682.



En julio de 2023 el volumen de escrituras en CABA fue un 7% superior al mismo mes de 2022. Sin embargo, no llega a los volúmenes registrados en 2018. La cantidad de avisos con una rebaja de precio disminuye y representa el 22% del total con un descuento promedio del 7,3 por ciento.



El ranking de precios por barrio está encabezado por Puerto Madero (u$s 5.695 por m2), Palermo (u$s 2.942 ) y Belgrano (u$s 2.718).