Alquileres en GBA: cuánto más barato es un departamento en Zona Norte que en Capital

Zona Norte se convirtió en el último año en una oportunidad. Hoy los precios de los departamentos en alquiler son hasta un 15% más baratos que en Capital.

Un departamento de dos ambientes en la zona norte de Gran Buenos Aires tiene un precio promedio de $ 290.000, mientras que en Capital se necesitan, por lo menos, $ 334.000 por una unidad de características similares. Es decir, una diferencia de más del 15 por ciento.

Los datos se desprenden de un informe de Zonaprop que asegura que, en esta zona, los precios de los alquileres subieron 41,5% durante todo 2023. El dato es en términos reales, es decir, por encima de la inflación.

Los precios, barrio por barrio

Olivos es el barrio con la oferta más cara del mercado, con un valor muy por encima del promedio, de $ 530.670 mensuales. Le siguen Vicente López, con un precio de $ 514.937, y Nordelta ($ 483.565).

Estos valores están por encima de los barrios más caros de la Ciudad de Buenos Aires, en donde, por ejemplo, en Palermo, se paga en promedio $ 491.737 al mes por un dos ambientes. En Belgrano, son $ 487.654 y, en Núñez, $ 477.163.

El alza de los alquileres, según Zonaprop

En Zona Norte, San Miguel y Villa Ballester presentan el menor precio, con valores que promedian los $ 218.647 pesos mensuales y $ 239.655 respectivamente.

Qué pasa con los precio de venta

En Zona Norte, el precio medio de los departamentos subió un 0,2% en diciembre y el metro cuadrado se ubicó en u$s 2165. En 2023, acumuló una caída de 1,2%, menor a la registrada en 2022, cuando la baja fue del 4%, pero concentra cinco años consecutivos de retroceso.

Un departamento de dos ambientes y con 50 m2 alcanza un valor de u$s 107.160 mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 se encuentra en u$s 160.690.



Los barrios de La Lucila (u$s 3288 por m2), Vicente López (u$s 3255) y Olivos (u$s 2862) encabezan la lista de los barrios más caros. Mientras que Villa Libertad (u$s 838), José C. Paz Oeste (u$s 894 ) y José C. Paz Centro (u$s 898) son los más económicos.



En el Oeste

El precio promedio del alquiler en la zona oeste-sur es de $ 208.087 por mes para un departamento de dos ambientes, mientras que uno de tres ambientes alcanza los $ 310.119.

Según Zonaprop, el valor aumentó un 13,4% en diciembre y acumula un 230% por debajo del incremento en GBA norte, el cual fue de 232%, y en CABA, que fue de 260%. En términos reales, en el 2023 los precios de los alquileres en GBA oeste sur aumentaron un 39,6 por ciento.

Villa General Paz lidera el ranking con la oferta más cara con un precio de $ 254.247 por mes, le siguen Caseros ($ 252.162) y Wilde ($ 250.925).

Por el contrario, los alquileres más económicos se encuentran en Moreno ($ 161.758), Villa Luzuriaga ($ 163.906 ) y Haedo ($ 177.249)