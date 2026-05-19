Despedida a Airbnb: modifican las normas y los propietarios ya no podrán arrendar sus viviendas turísticas sin este permiso esencial

En esta noticia Autorización comunitaria para el alquiler turístico de una vivienda

La medida tiene como objetivo limitar la proliferación de plataformas como Airbnb o Booking, fortalecer la regulación de los alquileres de corta duración y restituir miles de viviendas al mercado residencial.

El Gobierno prioriza el acceso a la vivienda habitual frente a la especulación turística

En este contexto, el Gobierno ha promulgado la Ley Orgánica 1/2025, que comenzó a regir el 3 de abril de 2025. Esta normativa transforma de manera significativa la Ley de Propiedad Horizontal y otorga a los vecinos un poder fundamental: decidir si un propietario puede arrendar su propiedad a turistas.

La gestión de los alquileres turísticos se ha convertido en un asunto de gran relevancia en las principales ciudades de España. El incremento de inmuebles destinados a uso vacacional ha elevado los precios de la vivienda, disminuido la oferta para los residentes y generado tensiones en el seno de las comunidades.

Autorización comunitaria para el alquiler turístico de una vivienda

La norma es clara: ningún propietario podrá iniciar un alquiler turístico sin contar con la aprobación de su comunidad. Para ello, se requiere una mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios y de las cuotas de participación.

Los propietarios que busquen destinar su vivienda al alquiler turístico deberán obtener la aprobación los vecinos de su comunidad. (Fuente: Shutterstock)

En caso de no cumplir con este requisito, el alquiler no podrá efectuarse. Adicionalmente, el presidente de la comunidad posee la potestad de exigir el cese inmediato de la actividad e incluso iniciar acciones legales.

Viviendas turísticas registradas antes del 3 de abril: sin cambios, pero posible recargo del 20% en gastos comunes si la comunidad lo aprueba en junta.

Las sanciones por la violación de esta nueva normativa son sustanciales: las comunidades autónomas tendrán la facultad de imponer multas de hasta 600.000 euros.

El Gobierno tiene como objetivo que las viviendas retiradas se reintegren al mercado residencial, ampliando así la oferta para jóvenes y familias.

Durante un acto en Málaga, el presidente Pedro Sánchez anunció una medida adicional: “Hemos detectado miles de irregularidades de muchas de estas viviendas que pretenden convertirse en alquileres vacacionales y turísticos. Y lo que vamos a hacer es quitar de este registro 53.000 viviendas para que pasen a ser alquileres permanentes para la gente joven y las familias de nuestro país”, afirmó el jefe del Ejecutivo.

La plataforma también informó que ya ha regularizado unos 70.000 anuncios con número de registro oficial, aunque admitió que “algo menos del 10% de los registros nacionales revocados siguen asociados a anuncios activos, que serán dados de baja de inmediato”.

La estrategia oficial se complementa con la creación de la Ventanilla Única Digital, un registro centralizado para controlar todas las viviendas de corta duración. Desde julio de 2025 será obligatorio para propietarios y plataformas, lo que permitirá más transparencia e inspecciones ágiles.

La gran incógnita radica en cómo esto impactará al turismo y si las plataformas digitales podrán adaptarse al nuevo contexto sin perder su atractivo para los viajeros.

Autorización comunitaria para el alquiler turístico de una vivienda Fuente: Shutterstock

La propia Airbnb respondió con un comunicado en el que aseguró: “Este es un nuevo capítulo para Airbnb en España, definido por un compromiso proactivo con la colaboración, la calidad y una visión a largo plazo de crecimiento sostenible que beneficia a todos”.

Tras el anuncio, el Ministerio de Vivienda pidió a plataformas como Airbnb y Booking que retiren los anuncios de los alojamientos afectados.

Con esta ley, España se alinea con la tendencia europea de limitar los pisos turísticos con el fin de salvaguardar la vivienda habitual. La norma representa un cambio significativo en el modelo urbano, donde los residentes adquieren mayor protagonismo en la gestión de sus edificios y las autoridades refuerzan la supervisión.