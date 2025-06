Adaptarse o desaparecer: no hay plan B

Un ingeniero de OpenAI dijo recientemente que " en los próximos cinco años, la humanidad va a cambiar más que en todo el acumlado desde que caminamos erguidos hasta hoy ". No es una metáfora. Es una advertencia.

Estamos frente a un momento histórico, en el que la única constante es el cambio. Y no cualquier cambio, sino uno exponencial, disruptivo, desafiante. La tecnología, los modelos de negocio, los hábitos de consumo y las reglas del juego están mutando a velocidades nunca antes vistas.

En este escenario, adaptarse dejó de ser una ventaja competitiva para transformarse en una condición de supervivencia. Literalmente.

La capacidad más importante del siglo XXI

Durante años, las empresas buscaron talento técnico, liderazgo estratégico o habilidades blandas como la comunicación. Hoy, todo eso sigue siendo importante, pero hay una habilidad que sobresale entre todas:

la capacidad de adaptación al cambio.

En mi libro Crisis = Cambio, publicado en 2022, propongo un modelo donde la crisis no es un enemigo a evitar, sino un catalizador del crecimiento. Allí sostengo que, en lugar de contratar únicamente por experiencia o títulos, las organizaciones deberían priorizar perfiles con una alta plasticidad cognitiva, emocional y operativa. Personas capaces de cambiar rápido, aprender de lo nuevo y surfear la incertidumbre sin paralizarse.

Porque, en esta nueva era, el talento no se mide solo por lo que sabe, sino por qué tan rápido puede aprender lo que aún no sabe.

Uno de los errores más comunes en las empresas argentinas (y del mundo) es pretender controlar el futuro con viejas recetas. Planifican en exceso, diseñan estructuras rígidas, y castigan el error. Pero la realidad hoy exige flexibilidad, aprendizaje continuo y velocidad para tomar decisiones.

Adaptarse no es reaccionar por reflejo. Es anticiparse. Es tener equipos entrenados para leer el entorno y moverse con agilidad. Implica aceptar que la incertidumbre no es un obstáculo, sino el nuevo terreno de juego.

¿Cómo se adapta una empresa? Diez claves prácticas:

Contratá perfiles flexibles, más allá del CV tradicional. Buscá actitud antes que aptitud. Capacitá a tu equipo en habilidades blandas, especialmente en gestión del cambio. Establecé reuniones de feedback continuo, no solo evaluaciones anuales. Descentralizá decisiones, permitiendo autonomía en los equipos. Creá espacios de prueba y error, donde equivocarse sea parte del proceso. Actualizá tus KPIs: medí velocidad de respuesta y adaptación, no solo resultados finales. Involucrá a todos en el proceso de transformación, desde el gerente al cadete. Rediseñá tus modelos de negocio cada seis meses, no cada cinco años. Incorporá tecnología con propósito, no por moda. Tené líderes que inspiren confianza y acción, no control y miedo





Empresas afinadas al cambio

Una empresa afinada al cambio es como una banda de jazz: todos tienen una partitura base, pero están listos para improvisar. Saben que el contexto puede variar, que el mercado puede dar un giro inesperado, y que lo importante es seguir tocando en armonía, aunque la melodía cambie.

Para lograrlo, se requiere cultura organizacional sólida, comunicación clara, procesos iterativos y, sobre todo, un liderazgo que no tema soltar el control.

No hay plan B

No hay forma de esquivar esta realidad: cambiamos o desaparecemos.

La disrupción no va a pedir permiso. Ya está pasando.

Negocios centenarios cierran. Nuevas startups desafían gigantes. La IA redefine profesiones enteras. La globalización ya no es solo una palabra de moda, es el contexto en el que todo ocurre.

En esta nueva era, el principal riesgo no es tomar malas decisiones.

El riesgo es no tomar ninguna.

Adaptarse ya no es una opción; es la única opción. No se trata de ser el más grande ni el más inteligente, sino el que mejor responde al cambio. Las empresas que entiendan esto no solo sobrevivirán, sino que liderarán la próxima década.

Porque en un mundo donde todo cambia... el cambio no es el problema.

El problema es no cambiar.