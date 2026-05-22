La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 22 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 3661 - Escopeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 22 de mayo

1° 3661 11° 8135 2° 9651 12° 4694 3° 0627 13° 8937 4° 3970 14° 7328 5° 7445 15° 6204 6° 3622 16° 0860 7° 4474 17° 7539 8° 8606 18° 5586 9° 4710 19° 2028 10° 7461 20° 3275

¿Qué significa soñar con Escopeta?

Soñar con la escopeta suele simbolizar protección y defensa de tus límites, así como la energía para afrontar conflictos o tomar decisiones firmes.

Si dispara o está cargada, apunta a impulsividad y riesgo; si está descargada o rota, refleja contención, pérdida de poder o deseo de evitar confrontaciones, según cómo te sientas en el sueño.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.