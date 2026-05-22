En esta noticia ¿Qué significa soñar con llanto?

Este viernes, 22 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 22 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5464 - Llanto

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 22 de mayo

1° 5464 11° 3516 2° 2871 12° 3462 3° 5659 13° 2751 4° 8340 14° 7138 5° 5272 15° 1091 6° 8380 16° 8980 7° 5779 17° 0956 8° 8003 18° 6116 9° 5896 19° 6174 10° 1530 20° 9864

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele reflejar desahogo emocional: tu mente libera tristeza o estrés acumulado.

También puede simbolizar limpieza y cambio, anunciando claridad para decidir y sanar vínculos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.