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Este viernes, 22 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 22 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5464 - Llanto

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 22 de mayo

 1°5464 11°3516
 2871  12°3462
 3°5659 13°2751 
 8340  14°7138 
 5272  15°1091 
 6°8380  16°8980
 5779  17°0956 
 8003  18°6116 
 5896  19°6174 
 10°1530 20°9864 

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Soñar con llanto suele reflejar desahogo emocional: tu mente libera tristeza o estrés acumulado.

También puede simbolizar limpieza y cambio, anunciando claridad para decidir y sanar vínculos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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