A mal tiempo buena cara: quiénes son los emprendedores que se animan a todo en un contexto incierto

Siempre que se habla sobre el espíritu argentino se rescata la resiliencia como una de sus aptitudes sobresalientes. Y es esta misma cualidad la que da vida, e impulso, al mundo emprendedor local, que se anima a seguir iniciando negocios incluso en un clima de incertidumbre al que ya se están acostumbrando, pero al que se suma también el mundial.

"Argentina es un país de emprendedores y emprendedoras. En nuestra historia como país pero también en la historia de nuestras propias familias encontramos casos de emprendimientos y empresas lideradas por pioneros y emprendedoras que muestran que es posible hacer y emprender enfrentando todas las dificultades. Esas historias nos dan orgullo", dice Patricio Gigli, director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA).

Pero no deja de mirar cómo impacta la realidad actual en este universo. "Siempre fue difícil emprender en Argentina pero en estos últimos meses se fue armando una tormenta perfecta que afecta a todas las empresas, y especialmente a las más jóvenes: inflación, dificultades para producir, un tipo de cambio diferente para cada problema, medidas de gobierno inentendibles", suma Gigli.

"Estamos en una Argentina que duele, superamos holgadamente los tres dígitos de inflación anualizada y tenemos más de 15 tipos de cambio: criptonita para emprendedores. El emprendedor encuentra una traba o un obstáculo en cada decisión que tiene que tomar: abrir su empresa, contratar a un empleado, gestionar el pago de sus impuestos, obtener un permiso/habilitación o concretar algún trámite con alguna dependencia pública, tomar financiamiento, exportar o importar. Para todo, una traba. Todo es más difícil cada día", se lamenta este experto, ya que, asegura, esto es parte de por qué el país tiene hace más de una década "la misma cantidad de empresas".

Virginia Folgueiro, CEO y Co-Founder de Menta

En este contexto, que resulta desalentador de solo leerlo, hay quienes se atreven a seguir emprendiendo. Es el caso de Napsix, que nació a mediados de 2022. "Iniciamos con una visión clara: transformar la experiencia de compra y venta en línea en Argentina. Veníamos de diversos trasfondos profesionales, desde tecnología hasta finanzas y marketing, y compartíamos una pasión por la innovación y el deseo de abordar los desafíos únicos del mercado argentino", cuenta Germán Giménez, CIO de la marca.

También el año pasado, María Virginia La Bruna se animó a armar Nuni, una marca de moda adaptable que llega a toda la Argentina desde Jujuy.

"Mi hermano mayor tiene una discapacidad grave. Desde que nací, las sillas de ruedas, las operaciones, los viajes por cuestiones médicas, los fisioterapeutas, eran moneda común para mis hermanos y para mí. Por eso, el término de moda adaptable, que es definido como ‘aquella ropa y zapatos rediseñados para niños y adultos con problemas físicos, cognitivos o sensoriales'. Pero esto me hizo repensar que la moda adaptable no puede ser algo hecho específicamente para un público reducido, sino que es la moda la que debe adaptarse a todas las personas: ¿existe algún ser humano igual al otro?", reflexiona La Bruna.

En crecimiento

"Hoy el crecimiento de una compañía se evalúa desde una perspectiva orgánica. Y en ese sentido, los emprendimientos que brindan servicios a otras empresas, como las SaaS, son los que vemos que están creciendo. Justamente porque tienen una manera más orgánica de escalar que permite a las empresas adaptarse rápidamente a las demandas del mercado", explican desde Endeavor.

En esto de brindar soluciones, en 2021 nació Teamcubation, que busca combatir la escasez de talento. "Nuestra motivación surgió al identificar una solución para un problema de doble arista en la industria IT. Por un lado, las empresas que cada vez enfrentan mayores desafíos para encontrar y retener talento experimentado. Por otro lado, y paradójicamente, muchas personas que se capacitan en programación enfrentan dificultades para conseguir su primer empleo", relata Mariano Wechsler, CEO y cofundador de la startup.

En este segmento Fichap es otro emprendimiento que se especializa en recursos humanos. "Es una solución innovadora para el futuro del trabajo, que combina recursos humanos con tecnología de vanguardia para optimizar la toma de decisiones, mejorar la experiencia de los empleados y permitir a las empresas alcanzar su máximo potencial productivo", resalta Lucas Mailland, su CEO.

Juan Galo Martínez Nigro, CEO de Readiness

"En 2020 ya vimos un potencial enorme ante tanta incertidumbre. Readiness Global surgió con la idea de ayudar a las empresas en sus procesos de transformación integrando tres capacidades técnicas necesarias para cualquier organización: personas, procesos y tecnología. Esto es posible gracias a la cocreación que se da a partir de que los colaboradores son actores importantes y activos en este cambio organizacional que ayuda a ahorrar costos y a eficientizar procesos", suma Juan Galo Martínez Nigro, CEO de este emprendimiento.

Este sector acapara la atención, por eso otro emprendimiento ligado a los recursos humanos es Rocking Talent, una comunidad y medio de comunicación dedicado a compartir "prácticas, casos de éxito, historias, conocimientos, tendencias y más. Rocking Talent es un escenario en el cual buscamos amplificar voces e historias", enumera Julieta Cumbo, CMO de PDA y directora de este emprendimiento.

Brevity es otro modelo que da respuestas, pero desde ser una legaltech. "La transformación digital sigue siendo un desafío en distintos países. Sin embargo, son barreras que supimos superar y que continuamos superando, al punto de que hoy celebramos la expansión regional de Brevity con clientes en Argentina, Paraguay, Perú, Uruguay, Chile, Bolivia y México", indica Ezequiel Braun Pellegrini, CEO y fundador de la startup.

Ezequiel Braun Pellegrini, CEO Brevity

Kevin Litvin es uno de los socios de Tapi, una fintech fundada en 2021 por emprendedores argentinos, y que hoy opera en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. ¿El secreto de su éxito? "Brinda una infraestructura para que las empresas de la región puedan ofrecer a sus usuarios la mejor experiencia en pagos recurrentes. Permite a bancos, billeteras digitales fiat y cripto, y otras plataformas procesar pagos de servicios, recargas y acceder a Gift Cards", detalla su fundador.

"Venimos a ofrecer a cualquier empresa la posibilidad de que se convierta en una fintech, otorgándoles su propia solución de cobro y otras soluciones financieras a su red de comercios y puntos de venta, de forma simple y rápida. Al embeber servicios financieros las empresas y sus comercios aumentan sus ingresos y se genera un crecimiento exponencial", añade Virginia Folgueiro, CEO y cofundadora de Menta, una startup con un año de vida.

Con valores

También se ven más emprendimientos que están ligados a la sustentabilidad, como Greener Bio, una startup enfocada en la trazabilidad de los residuos y que fue distinguida en el Zurich Innovation Championship.

"Iniciamos porque teníamos una gran pasión por resolver el problema de los residuos. De todos los problemas ambientales, es único en cuanto genera increíbles ahorros económicos ser sustentable. No podíamos entender por qué no se implementan las soluciones, hasta que logramos darnos cuenta que el problema es que la falta de datos hace que las acciones ambientales no puedan ser monetizadas, ahí es cuando comenzamos este camino de desarrollo de productos tecnológicos para transformar una industria que no cambia desde hace 40 años", señala Tomás Antonini, co-founder & CEO de Greener Bio.

Y el sector del bienestar también muestra una evolución, basándose en mejorar los servicios. "En Flip! potenciamos empresas con planes de wellness y beneficios a empleados con impacto social y ambiental. Fortaleciendo su marca empleadora, impulsando una cultura con propósito y logrando mayor engagement y productividad en sus equipos", cuenta Eric Leuemberger, founder & CEO del emprendimiento.

Otro ejemplo es Home Concierge, que se enfoca en darles servicios personalizados a adultos mayores o personas con discapacidad. "Somos emprendedores senior y nuestra propia experiencia de vida nos demuestra que podemos seguir recorriendo el mundo, disfrutando tiempo de calidad con nuestros seres queridos y sentirnos plenos", define Diego Naveiro, cofundador de este negocio.

La tecnología como valor agregado para los tratamientos de salud es otra variante que viene ganando terreno. Uno de los ejemplos más resonantes es el de Oncoliq, empresa que combina biología molecular con machine learning para permitir el diagnóstico temprano del cáncer mediante el análisis de una muestra de sangre.

"Lo más gratificante es ver cómo en poco tiempo se van materializando las metas que nos planteamos. Por ejemplo, hoy Oncoliq tiene su propio laboratorio, empleados, un plan concreto de desarrollo y ha recibido reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Todo eso hace un año era un proyecto", se enorgullece Marina Simian, fundadora de esta firma que forma parte del fondo de inversión de Bioceres.

Manos a la obra

Entre los emprendimientos que generan productos se destaca la desarrolladora inmobiliaria Grupo 8.66. "Ya llevamos desarrollados más de 10.000 m2 de bienes raíces de primera calidad. Incluso en medio de los desafíos planteados por la pandemia, aseguramos la entrega puntual de nuestro primer edificio y el comienzo del segundo", anuncian desde la empresa.

El mundo de la construcción está concentrando inversiones. Así nació en 2020 Blend. "Haber arrancado solos en un coworking, en pleno ojo de la tormenta de la pandemia, en un mundo que invitaba a quedarse quietos, y vernos convertidos hoy en una organización con cultura y valores sólidos fue el gran desafío", dice Pablo Lempert, uno de los socios de este emprendimiento que ya entregó más de 74 proyectos.

Tantos ejemplos demuestran que el quedarse quieto frente a la incertidumbre no está en el ADN argentino, y menos de los que abrazan la cultura emprendedora.