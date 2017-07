Se adelantaron las liquidaciones de temporada, con descuentos de hasta 50%

Este año, las marcas de ropa y accesorios no esperaron a que termine junio para colgar en sus vidrieras los carteles de "liquidación". Las rebajas de fin de temporada de invierno se anticiparon y arrancaron incluso después del Día del Padre. Hoy en los shoppings y en las tiendas se pueden encontrar descuentos incluso de hasta un 50%, algo inusual para un inicio de liquidación que, históricamente, arrancaban con un tibio 25% y que luego iba aumentando con el avance de las semanas.



"Las liquidaciones este año se adelantaron. Tiene que ver seguramente con stocks remanentes que quedan de una temporada que no ha sido de las mejores, sobre todo para la indumentaria", destacó Pablo Peralta Ramos, gerente de Marketing de los shoppings Recoleta Mall y El Solar de la Abadía.



Ambos centros comerciales realizaron un pre-sale con descuentos del 40% y 50% durante el último día de junio y los dos primeros días de julio a través de su tarjeta de fidelización, que tiene más de 40.000 asociados al sistema. "Fue sumamente exitosa", destacó el ejecutivo. Es que más allá de los descuentos que están ofreciendo cada una de las marcas, los centros comerciales se suman con sus propias ofertas. El pasado 29 de junio, Alto Palermo organizó su "Noche Shopping", que en realidad duró todo el día, con descuentos de 30%, 40% y 50%. Los descuentos más altos se dieron en el horario de 20 a 22. Y el pasado fin de semana, los shoppings de Irsa –entre ellos Abasto y Dot– tuvieron su "Aguinaldo Off", con descuentos de hasta 35% para los clientes que se registraron en su página.



Esta estrategia de descuentos agresivos entusiasma a los shoppings y a las marcas con una recuperación del consumo que ya están avizorando. "Por primera vez en el año, cerramos junio con números por arriba de la inflación estimada, con 21% para El Solar y 24% para Recoleta Mall, con aumento en flujo de clientes y transacciones. Entendemos que esto no se debe a un cambio en el clima económico, sino a que con estos descuentos, los precios se acercan a los que se pueden conseguir en Chile o en Miami, con claras ventajas por las cuotas y sistemas de financiación que ofrecen las marcas. Julio también ha arrancado con la misma tónica y esperamos que la liquidación revierta la performance del último trimestre. Hay datos que así lo confirman", advirtió Peralta Ramos.



¿Algunos ejemplos de rebajas? En los locales de la marca Desiderata, por ejemplo, los abrigos que costaban $ 4950, hoy se pueden comprar a $ 2490. También bajaron sus precios las camperas, de $ 3280 a $ 1980 y las blusas, de $ 1642 a $ 890.



Las empresas de indumentaria evalúan ir reforzando los descuentos a medida que avance la liquidación y esperan que sea una herramienta para impulsar las ventas. "Arrancamos con descuentos del 20%, 30% y 50% para algunos accesorios puntuales. La idea es crear un poco de consumo y que la gente se tiente un poco más. Como el resto de las temporadas, el invierno tarda en llegar y hay productos como las botas, por ejemplo, que se compran más en liquidación que en plena temporada", destacó Luciana Kantorowicz, responsable de Marketing de Carla Danelli, la marca de zapatos y carteras. "La temporada estuvo complicada. Fue un invierno más quieto, pero la ayuda de la financiación con el Plan Ahora 3, 6 y 12 más las promos se generó movimiento. Tuvimos más promociones y descuentos one shot (por una vez)", agregó.