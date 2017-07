Preocupa a la multinacional Syngenta la falta de sanción de una nueva Ley de Semillas

Aunque optimista de que se pueda lograr antes de fin de año, el máximo responsable local de la multinacional Syngenta se mostró preocupado por la falta de actualización del marco jurídico en lo relacionado con la propiedad intelectual en semillas.

Antonio Aracre, Director General de Syngenta, afirmó a El Cronista que aunque hasta ahora las empresas no han dejado de invertir en biotecnología, lo que se prevé que suceda a partir de 2018 si no se implementa la nueva ley, es que nuevas tecnologías no llegarían al país. "Ninguna empresa va a traer nueva tecnología si no hay un marco regulatorio que las proteja", destacó, y reconoció que esa preocupación también surge de la estructura global de Syngenta. "Hoy la propiedad intelectual es tema pendiente. Si logramos castigar menos la producción y fomentar más la inversión, con un marco jurídico adecuado, podemos maximizar las oportunidades en los proximos 20 años, porque ya sabemos lo que pasó en los últimos 30 años con tantas oportunidades perdidas", afirmó en un evento organizado por la multinacional en la Ciudad de Buenos Aires.

El ejecutivo estimó que por no tener actualizado el marco legal (la ley actual data de 1973) el país pierde de generar 100.000 puestos de trabajo y unos u$s 1000 millones en inversiones. Esto, en base a cálculos de lo que generaría una nueva ley, entre el efecto que tendría sobre los multiplicadores de semillas del interior y la inversión en maquinaria para el tratamiento de esas nuevas semillas. Sin embargo, también reconoció la labor del Gobierno nacional, con la quita de retenciones y trabas a la exportación, contexto que la compañía aprovechó para lanzar nuevas tecnologías y soluciones al mercado, e incrementar en tres puntos su participación en el negocio de agroquímicos del país. Creció también un punto y medio en semillas de maíz y cinco en semillas de girasol. "Las ventas aumentaron 30% en el último año", afirmó.

Respecto del acuerdo con ChemChina, el ejecutivo contó que dicha empresa ya dispone del 97% de las acciones de Syngenta (una operación que se cerró por u$s 43.000 millones), y confirmó que la suiza saldrá de las listas de cotizaciones internacionales, tanto de Nueva York como en Zurich. "Encontramos un socio estratégico de largo plazo, cuyo principal objetivo es participar en la mesa de discusión de la seguridad agroalimentaria mundial, y aprovechar la capacidad tecnologica para implementar una revolución agropecuaria en China", destacó. La estrategia global pasará por consolidar el liderazgo de Syngenta en protección de cultivos (líder mundial) y avanzar en el negocio de semillas (donde hoy ocupan el tercer puesto). "Queremos estar sumamente activos en adquisiciones de nuevos negocios de semillas y biotecnología", destacó respecto de las fusiones y adquisiciones que actualmente están sujetas a revisión por parte de los organismos de control. "Sabemos que son procesos exigentes y no va a ser sencillo para nuestros competidores".

También destacó el rol de la Argentina en la provisión de alimentos al mundo, y sobre todo a China, donde por el fenómeno de la urbanización, se calcula que en los próximos 15 años unas 3200 millones de personas van a haber migrado a las ciudades. "Eso requerirá importación de alimentos del orden del 74% de las necesidades de esas personas", afirmó Aracre.