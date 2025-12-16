En esta noticia
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció recientemente en su sitio web oficial una nueva regla que entrará en vigencia desde el 1 de febrero de 2025 para todos los viajeros que vuelen comercialmente dentro de Estados Unidos.
Esta normativa planeada para principios de 2026 se alinea directamente con la Ley Real ID, que entró en vigencia en mayo de este año para todo el país, exigiendo la presentación de una identificación aceptable bajo los estándares de seguridad fijados en todos los aeropuertos del país.
Confirmado: Estados Unidos repartirá sanciones a quienes no puedan presentar esta constancia en los controles
Si bien desde mayo las autoridades exigen la presentación de una licencia de conducir Real ID u otra identificación aceptable antes de volar nacionalmente, cuando este documento no se proporcione los agentes de TSA pueden dar inicio a un proceso de verificación alternativo para habilitar el acceso al puerto de entrada.
Actualmente este servicio es gratuito, sin embargo, desde el primero de febrero de 2026 quienes tengan que utilizar el sistema alternativo porque no presentaron una identificación aceptable tendrán que pagar una tarifa de USD 45.
“Los viajeros podrán pagar 45 dólares para usar el TSA ConfirmID durante un periodo de viaje de 10 días”, indicó TSA.
Constancias aceptadas en todos los aeropuertos de Estados Unidos
De acuerdo con la lista oficial compartida por las autoridades, para volar serán aceptadas cualquiera de las siguientes constancias
- Licencia de conducir Real ID
- Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado
- Pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de viajero de confianza del DHS
- Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes
- Tarjeta de residente permanente
- Tarjeta de cruce fronterizo
- Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal
- Tarjeta PIV HSPD-12
- Pasaporte emitido por un gobierno extranjero
- Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá
- Credencial de identificación del trabajador del transporte
- Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)
- Credencial de marino mercante de EE.UU.
- Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)
- Apple ID
- Clear ID
- Google ID Pass