La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció recientemente en su sitio web oficial una nueva regla que entrará en vigencia desde el 1 de febrero de 2025 para todos los viajeros que vuelen comercialmente dentro de Estados Unidos.

Esta normativa planeada para principios de 2026 se alinea directamente con la Ley Real ID, que entró en vigencia en mayo de este año para todo el país, exigiendo la presentación de una identificación aceptable bajo los estándares de seguridad fijados en todos los aeropuertos del país.

Confirmado: Estados Unidos repartirá sanciones a quienes no puedan presentar esta constancia en los controles

Si bien desde mayo las autoridades exigen la presentación de una licencia de conducir Real ID u otra identificación aceptable antes de volar nacionalmente, cuando este documento no se proporcione los agentes de TSA pueden dar inicio a un proceso de verificación alternativo para habilitar el acceso al puerto de entrada.

Actualmente este servicio es gratuito, sin embargo, desde el primero de febrero de 2026 quienes tengan que utilizar el sistema alternativo porque no presentaron una identificación aceptable tendrán que pagar una tarifa de USD 45.

“Los viajeros podrán pagar 45 dólares para usar el TSA ConfirmID durante un periodo de viaje de 10 días”, indicó TSA.

Los aeropuertos solo aceptan identificaciones que cumplan con los estándares Real ID para abordar y exigirán el pago de una tarifa cuando deba utilizarse un método alternativo. Fuente: archivo.

Constancias aceptadas en todos los aeropuertos de Estados Unidos

De acuerdo con la lista oficial compartida por las autoridades, para volar serán aceptadas cualquiera de las siguientes constancias

Licencia de conducir Real ID

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Apple ID

Clear ID

Google ID Pass

“Actualmente, la TSA acepta identificación caducada hasta dos años después de la expiración, para las formas de identificación mencionadas anteriormente”, señalan las autoridades.