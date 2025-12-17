En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 16 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 6926 (La Misa).

 1°6926 11°4646 
 8270  12°7660
 3°5073  13°1295 
 8884  14°5862 
 6210  15°2418 
 6°6716  16°2702
 2411  17°0003 
 5780  18°3653 
 4327  19°1114 
 10°8184 20°9576 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.