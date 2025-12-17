En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 16 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 6926 (La Misa).
|1°
|6926
|11°
|4646
|2°
|8270
|12°
|7660
|3°
|5073
|13°
|1295
|4°
|8884
|14°
|5862
|5°
|6210
|15°
|2418
|6°
|6716
|16°
|2702
|7°
|2411
|17°
|0003
|8°
|5780
|18°
|3653
|9°
|4327
|19°
|1114
|10°
|8184
|20°
|9576
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.