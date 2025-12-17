Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 16 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 6926 (La Misa).

1° 6926 11° 4646 2° 8270 12° 7660 3° 5073 13° 1295 4° 8884 14° 5862 5° 6210 15° 2418 6° 6716 16° 2702 7° 2411 17° 0003 8° 5780 18° 3653 9° 4327 19° 1114 10° 8184 20° 9576

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.