Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, la cotización del dólar blue tras la apertura de mercados es de $ 1.480 para la compra y $ 1500.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 15.21%, es menor que la volatilidad anual del 21.04%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar blue ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.550, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.150.

Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1200.0, según los datos registrados.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. En primer lugar, es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios y, en segundo lugar, seguir los siguientes pasos:

Ingresar al home banking y seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP"

Elegir el monto en pesos que se desee comprar

Revisar los detalles y confirmar.

Luego de realizar todos los pasos, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

¿Cómo comprar dólares a precio oficial?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central anuló las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: