Mindlin espera para julio cerrar la compra de los activos de Petrobras en la Argentina

Tras conseguir un paraguas para su negocio energético en Argentina gracias a los aumentos en las tarifas de luz, Marcelo Mindlin avanza hacia su principal objetivo: comprar los activos locales de Petrobras. La petrolera estatal brasileña que preside Luiz Nelson Guedes de Carvalho posee el 63% de Petrobras Argentina (PESA), y otro 37% cotiza en la bolsa.



El dueño de Pampa Energía ofertó u$s 1200 millones para quedarse con una refinería en Bahía Blanca; más de 100 estaciones de servicio; acciones en Transportadora Gas del Sur (TGS), la central térmica Genelba y la hidroeléctrica Pichi Picún Leifú y varias plantas petroquímicas en Bahía Blanca y Santa Fe. Son casi los últimos activos que Petrobras controla en Argentina ya que en 2011, le vendió a Cristóbal López la refinería San Lorenzo y 365 estaciones de servicio, por u$s 110 millones. Le quedarán algunos pozos petroleros. El martes, el directorio de Petrobras le confió al propietario de la distribuidora energética Edenor, la exclusividad para negociar por 30 días, que pueden extenderse por otro período similar.

En ese lapso, ambos grupos deberán analizar los pormenores del traspaso, ponerse de acuerdo en el monto y estudiar las implicancias que el deal podría tener en el sector petrolero argentino. Ayer, tanto Petrobras como Pampa informaron sobre el deal y aclararon que está sujeto a la aprobación del board y del Consejo de Administración de Petrobras, así como por los órganos reguladores de ambos países.



Ya el 20 de enero, había informado sobre el inicio de negociaciones con Pampa, aunque también había otros interesados. Fuentes del mercado explicaron a El Cronista que mas allá del plazo establecido, si las conversaciones llegan a buen puerto habrá que esperar otros dos o tres meses más antes de anunciar oficialmente el cierre de la transacción. Es decir que, de cumplirse con todas las condiciones, Mindlin estaría desembarcando en PESA entre junio y julio. El empresario pretende fusionar PESA con su propia compañía, Petrolera Pampa. Su principal interés radica en el negocio del gas, aunque con PESA, Mindlin se convertirá en un importante jugador en el negocio de los hidrocarburos.



Actualmente, PESA está entre los cuatro mayores productores de gas y petróleo de la Argentina y tiene amplias operaciones de distribución, incluyendo refinerías, petroquímica y generación de energía. La salida de Petrobras de Argentina tiene que ver con la decisión de reducir su deuda y obtener fondos frescos para encarar inversiones en Brasil. La empresa también atraviesa una fuerte crisis política, producto de estar involucrada en uno de los mayores casos de corrupción de Brasil, conocido como Lava Jato , que le causó el desplome de su valor de mercado y un fuerte salto de su deuda que el año pasado ascendió a 506.500 millones de reales (u$s 124.907 millones), la mayor cifra para una petrolera global en la actualidad. Con las desinversiones, pretende obtener u$s 14.000 millones este año.



En el caso de Pampa Energía, es la mayor empresa integrada de Argentina y produce el 8% de la electricidad, según su sitio web. Controla Transener, que opera la mayor línea de transmisión de energía de alta tensión del país y donde Petrobras tuvo participación. También es accionista de Transportadora de Gas del Sur (TGS), controlada por el grupo brasileño.



Petrolera Pampa, actualmente, produce casi 2,5 millones de metros cúbicos diarios de gas de arenas compactas en el bloque Rincón del Mangrullo. Está ubicada entre las 10 mayores productoras del fluido de la Argentina y busca alcanzar hasta 2,8 MMm3 diarios durante el primer trimestre de este año.



La incorporación de PESA también tiene que ver con que el gobierno de Mauricio Macri sigue subsidiando al sector petrolero con el precio del barril muy por encima del internacional, lo cual hace más atractivo aún este negocio. Algunos analistas sostienen que Argentina tiene el barril de petróleo más caro del mundo porque la cotización para los productores sigue regulada por la Secretaría de Energía y cuesta entre u$s 67 y u$s 68. De hecho, Mindlin, tiene un plan para expandir sus operaciones con Pampa Energía que prevé inversiones para el 2015-2017 por u$s 450 millones distribuidos en sus diferentes áreas de negocios. Incluso en enero informó sobre la emisión de Obligaciones Negociables (ON) por u$s 600 millones para financiar las actividades de Petrolera Pampa.